Gli sciacalli depredano Valencia. L'ira dei cittadini contro migranti e rom

Non si sono tirati indietro neanche di fronte al dramma. Anzi, hanno approfittato proprio della tragedia dell'alluvione a Valencia per accorciarsi le maniche. Non per impugnare le pale e i secchi per spalare il fango o per aiutare a cercare i dispersi, ma per cercare di passare all'incasso e portare a casa quanto più materiale possibile. Gli sciacalli sono arrivati puntuali anche nella città colpita dalla catastrofe, confermando il volto deplorevole che non conosce limiti. E sui social sta esplodendo l'ira dei cittadini contro migranti e rom, accusati di cavalcare momenti di angoscia e terrore per tentare il colpaccio. Ma per fortuna i delinquenti sono stati assicurati alla giustizia.

La Policía Nacional ha arrestato 39 persone, tra cui diversi minorenni, per rapine nelle aree commerciali più colpite dalla Dana. La maggior parte riguarda rapine in un centro commerciale ad Aldaia, comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana. Sono stati sequestrati ben 80 gioielli per un valore complessivo di oltre 30mila euro. Gli agenti del Criminal Response Group to Crime avevano notati diversi uomini - a bordo di tre moto - mentre uscivano ad alta velocità da un noto negozio in centro. Gli sciacalli hanno ignorato l'alt e sono fuggiti, poi hanno aggredito gli uomini in divisa ma alla fine sono stati immobilizzati. Dopo le perquisizioni è stato rinvenuto il bottino nascosto in una borsa a tracolla.

E non è finita qui, visto che la Guardia Civil ha fatto sapere che 11 persone sono state arrestate e un minorenne è stato indagato per rapine nei centri commerciali. Le segnalazioni si moltiplicano ora dopo ora. Diverse persone sono state identificate e arrestate, come due uomini che trasportavano abiti e orologi rubati. Altri cinque sono stati sorpresi dopo essere entrati in un impianto sportivo di un centro commerciale: avevano rubato 25 racchette da paddle, scarpe e vestiti.

Le forze di sicurezza continuano a sorvegliare per evitare furti nelle attività commerciali, nelle abitazioni e nelle automobili abbandonate in strada. Sulla Rete piovono lamentele nei confronti degli immigrati. In molti chiedono l'invio dell'Esercito e diffondono video di persone di colore, accusate di disprezzare le vittime e di approfittare dell'alluvione sognando l'impunità. Lo youtuber David Santos non ci sta: " Sono venuti qui per pagarci le pensioni e per fare i lavori che gli spagnoli non vogliono più fare, ma hanno finito per rubare approfittando della disgrazia dei valenciani. Tutto questo un giorno finirà ".

Diventano virali i filmati delle razzie e delle testimonianze. " Quelli che vengono da fuori rubano i prosciutti al supermercato e noi non mangiamo ", afferma un'anziana straziata.

Coloro che sono venuti a pagare le nostre pensioni cominciano a saccheggiare negozi, supermercati, gioiellerie e negozi di telefonia mobile. In galera, ma nel loro Paese d'origine

Gli immigrati escono dagli hotel di lusso che paghi con le tue tasse per saccheggiare i negozi colpiti dalla Dana

A cui le fa eco un'altra donna: "". Un utente sbotta: "".