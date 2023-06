"Usa hanno navicelle aliene": la rivelazione choc dell’ex ufficiale

Stanno facendo il giro del web le affermazioni di un ex esponente dell'intelligence militare degli Stati Uniti e veterano dell'Air Force, David Grusch, secondo il quale il governo a stelle e strisce sarebbe in possesso di navicelle aliene anche di grandi dimensioni " alcune interamente intatte, altre parzialmente ". Trattandosi, sulla carta, di un interlocutore da sempre ritenuto affidabile per la sua carriera e il suo curriculum, le dichiarazioni che ha rilasciato al programma NewsNation (qui il video integrale) lasciano a bocca aperta.

Le dichiarazioni di Grusch

Il 36enne americano specifica subito, però, che lui non ha visto direttamente, con i suoi occhi, ciò che afferma ma sottolinea di aver visto " alcune foto interessanti " e " letto alcuni rapporti molto interessanti ". Nella sua intervista, Grusch ha dichiarato che gli Stati Uniti sarebbero in possesso di più " veicoli " o " veicoli spaziali " costruiti da una " intelligenza non umana " e che la loro esistenza è nascosta al pubblico. Ma quale sarebbe l'origine di questi mezzi? Come mai si troverebbero sulla Terra? Il veterano ha affermato che questi veicoli alieni sono " atterrati o si sono schiantati " e la Difesa statunitense sarebbe al lavoro per decodificare la tecnologia. Addirittura, Grusch ha persino affermato che alcuni dei veicoli grandi " come un campo da calcio " contenevano i corpi dei piloti.

La risposta del Pentagono

Subito dopo l'intervista, è anche arrivata una comunicazione ufficiale da parte del Pentagono dove l'Aaro, l'ente del governo americano che si occupa degli Ufo, " non dispone di informazioni verificate " su tutte le dichiarazioni di Grusch. Pura fantascienza? Parrebbe di sì anche perché le sue affermazioni non derivano da un riscontro diretto ma che queste informazioni " provengono da diverse fonti ". Come riporta Forbes, lo scettico degli Ufo Mick West, scrittore scientifico britannico-americano, ha rilasciato un video di risposta all'intervista di Grusch approfondenndo i dettagli delle sue affermazioni molte delle quali " contengono presupposti illogici, resi popolari dai tropi della fantascienza ". Dal canto suo, però, Grusch ha anche dichiarato che i veicoli non fossero "n ecessariamente extraterrestri " ipotizzando che potessero provenire da un'altra dimensione. " Forse provengono da una dimensione fisica diversa, come descritto nella meccanica quantistica ".

Le navicelle e "l'accordo segreto"

Grusch ha descritto le navicelle aliene composte da " metallo atomico estremamente strano, pesante, in alto nella tavola periodica, disposizioni che non capiamo ", accennando pure che alcuni di questi alieni fossero malvagi e avessero anche ucciso alcuni umani. Nella sua intervista, poi, ha insinuato che ci sarebbe anche una sorta di accordo segreto tra il governo e gli alieni e che alcune persone sarebbero state assassinate per proteggere questo accordo. Insomma, c'è tanto di quel materiale da poter girare anche alcuni episodi di X-Files, celebre serie tv a puntate degli anni scorsi molto amata negli Stati Uniti ma anche nel nostro Paese. In conclusione, si rende conto che le sue affermazioni rappresentano " un grande rischio personale e un evidente rischio professionale ".

Non sono ovviamente mancate le critiche sul web ma anche tra addetti ai lavori i quali credono che in questa ricostruzione ci sia, davvero, troppa fantasia smontando una per una le tesi affermate da Grusch che, ricordiamo, si basano sempre e soltanto sul "sentito dire".