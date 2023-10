"Attacco esaltante ed energizzante", bufera sul prof Usa pro-Hamas

Bufera sulla Cornell University di Ithaca (stato di New York). Un docente del prestigioso ateneo, che fa parte dell'Ivy League, è stato ripreso mentre spiegava agli studenti che l'attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso è stato " esaltante " ed " energizzante ". Le osservazioni sono state fatte durante una manifestazione pro-palestinese da Russell Rickford, professore associato della Cornell, e pubblicate online domenica da uno studente che ha definito le parole del professore " vergognose ".

Il filmato dell'appassionato discorso del docente pro-Hamas è diventato virale sui social. Rickford ha dichiarato che l'attacco terroristico del 7 ottobre, nel quale i membri dell'organizzazione islamista hanno preso di mira civili inermi e indifesi, " ha spostato l'equilibrio politico e ha bucato l'illusione di invincibilità " di Israele, che ha imposto un blocco sulla Striscia di Gaza dal 2007. " È quello che hanno fatto. Non è necessario essere un sostenitore di Hamas per riconoscerlo ", ha detto.

Le dichiarazioni choc del professore pro-Hamas

Rickford ha inoltre affermato che molti palestinesi nati nella violenza e nell'oppressione per via delle politiche repressive di Tel Aviv hanno " potuto respirare per la prima volta dopo anni " nelle ore successive al brutale massacro di Hamas. " È stato esaltante, è stato energizzante. E se non fossero stati esaltati da questa sfida al monopolio della violenza, dallo spostamento della violenza del potere, allora non sarebbero stati umani. Ero esaltato ", ha detto Russelll, tra gli applausi scroscianti della folla presente, tra cui moltissimi studenti.

La folla ha poi cantato " dal fiume al mare, la Palestina sarà libera ", uno slogan - classificato come "antisemita" - e che si sente spesso nelle manifestazioni pro-Palestina di questi giorni. La Cornell University è finita al centro delle polemiche non solo per le deliranti dichiarazioni di Rickford, ma anche per le recenti affermazioni di Derron Borders, direttore del dipartimento di diversità e inclusione della Johnson Graduate School of Management della Cornell University, criticato per aver definito sui social l'attacco di Hamas una " resistenza".

Borders ha spiegato che il massacro di Hamas era " ingiustificabile ", ma che le passate azioni del governo israeliano contro i palestinesi sono la stessa cosa. " Le atrocità e la violenza contro persone innocenti in Israele sono assolutamente terrificanti e dovrebbero essere condannate ", ha scritto. " Anche la violenza autorizzata dallo Stato e la negazione dell’autodeterminazione del popolo palestinese da parte del governo israeliano sono terribili e dovrebbero essere condannate ". Dichiarazioni che hanno acceso la polemica negli Stati uniti.

Proteste contro l'Università