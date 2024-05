"È stato lui a sbattere la testa contro la cella". I nuovi video sul caso Falcinelli

Spuntano nuovi video del caso riguardante Matteo Falcinelli, lo studente italiano arrestato dalla polizia di North Miami Beach lo scorso febbraio. La polizia ha rilasciato filmati inediti girati dalle bodycan degli agenti, accompagnati da una dichiarazione sul caso. Una precisazione doverosa: la decisione di legare mani e piedi del giovane - "l'incaprettamento" - è un metodo legale, utilizzato da oltre l'83 per cento dei dipartimenti della polizia statunitense. Nel caso del giovane italiano, è risultato necessario "per la sua sicurezza" . Secondo le autorità Falcinelli "ha ripetutamente sbattuto la testa contro la porta della cella" e avrebbe adottato un comportamento aggressivo.

Come riportato dal Corriere, in un video Falcinelli sbatte la testa contro il vetro della cella e, una volta entrati gli agenti, rifiuta di sedersi. Avvertito del possibile incaprettamento, lo studente insulta i poliziotti e li accusa di averlo picchiato e arrestato senza una valida motivazione. Ma non è tutto. In un altro video diffuso dalle autorità di Miami, Falcinelli sbatte la testa contro le sbarre dell'auto in cui è chiuso in attesa di essere visitato dai medici. "Non ce la faccio, non riesco a respirare. I need to breathe" , la richiesta di aiuto del giovane alternando italiano e inglese: "Ho bisogno di aiuto" . Tranchant la replica di uno degli agenti: "Se puoi parlare, puoi anche respirare" .

Falcinelli è accusato di aggressione nei confronti della polizia e resistenza all'arresto. Questi nuovi video serviranno a motivare l'azione degli agenti, accusati di aver utilizzato violenza nei confronti dello studente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, mentre la famiglia del giovane ha sporto denunciano valutando anche il reato di tortura. Il giovane era stato fermato e ammanettato davanti a un locale a luci rosse dopo aver declinato l'invito dei poliziotti di tornare a casa. Nei vari filmati mostrati si vede l'italiano parlare in maniera aggressiva agli agenti, toccando i loro badge in modo dispregiativo. Dopo una serie di avvertimenti e di botta e risposta a muso duro - Falcinelli evoca la prigione per gli agenti - viene arrestato. In altri video denuncia di essere stato malmenato, fino al caso dell'incaprettamento.

"Non avete idea di chi conosco"

"La pagherete, voi e le vostre famiglie, vi rovinerò la vita"

, una delle tante uscite del ragazzo: