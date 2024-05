Studente italiano di 25 anni incaprettato in cella dalla polizia negli Usa: i genitori vogliono giustizia

Matteo Falcinelli, studente italiano di 25 anni originario di Spoleto che si trova negli Stati Uniti per frequentare un master presso la Florida International University, è stato arrestato dalla polizia e "incaprettato" per 13 minuti. Il video è stato pubblicato in anteprima dal quotidiano Qn. L'arresto a seguito di una serata movimentata, al termine della quale il giovane è stato portato nella stazione di North Miami Beach e qui è avvenuta l'immobilizzazione. Ora i genitori chiedono giustizia.

L'arresto risale alla notte tra il 24 e 25 febbraio scorsi, ma è solo il 12 aprile che l'avvocato americano che difende il giovane è riuscito a ottenere dalla procura le immagine delle bodycam indossate dagli agenti e quelle interne alla stazione di polizia, che hanno ripreso quelle immagini raccapriccianti.

Falcinelli, già in stato di arresto, è stato premuto con il ginocchio contro il pavimento all'interno di una cella della stazione di polizia di North Miami Beach. Quattro poliziotti lo hanno immobilizzato/incaprettato pr impedirgli ogni movimento. Legato mani e piedi con una cinghia dietro alla schiena, il giovane ha urlato e li ha supplicati ripetendo la parola "please" (per favore). Quella violenza è andata avanti tredici minuti.

Il giovane, finito nei guai per una serata movimentata in un locale notturno, ha accettato il programma proposto dal giudice: i capi di imputazione nei suoi confronti - resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all’arresto senza violenza e violazione di domicilio decadranno dal momento che ha accettato un piano di "rieducazione".