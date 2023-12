Il prezzo dell'olio vola alle stelle. Quanto costa ora e perché

Quanto accaduto in Grecia a un ovicoltore è solo la punta dell'iceberg di quanto succede quotidianamente anche in tante altre parti d'Europa, Italia compresa: l'olio d'oliva, anche conosciuto con il nome di "oro liquido", è preso di mira dai ladri che cercano di rubare i raccolti a causa dei prezzi alle stelle che si registrano praticamente su tutti i mercati fino al 50% in più.

La denuncia dell'ovicoltore

Come riporta un breve reportage della Reuters, l'olivicoltore greco Panagiotis Tsafaras ha iniziato a pattugliare i suoi uliveti almeno due volte al giorno per tenere lontano i malvimenti che cercano di rubare quante più olive possibili come accaduto a novembre con più furti per un totale complessivo di oltre una tonnellata di olive. " È la prima volta che ciò accade. Non lo avevamo mai sperimentato nella nostra regione ", ha dichiarato il 63enne Tsafaras che vive a Filiatra, nella penisola meridionale del Peloponneso. Per far fronte alla problematica, altri produttori nel Paese hanno deciso di installare telecamere e localizzatori Gps sugli alberi pensando anche di assumere del personale ad hoc che tenga d'occhio i propri ulivi. I ladri sono soliti colpire durante le ore notturne utilizzando bacchette per staccare le olive o servendosi anche di motoseghe poco rumorose per non destare sospetti: tagliano i rami e scappano via con dei piccoli furgoni.

I prezzi alle stelle

Dopo Italia e Spagna, la Grecia è il terzo Paese mondiale per la produzione dell'olio, molto famoso e stimato è l'extra vergine di oliva che quest'anno rischia una produzione vicina ai minimi storici con il 50% in meno, sicuramente la più bassa degli ultimi anni. Di conseguenza, ecco che i prezzi all'ingrosso dell'olio lievitano fino a costare quasi dieci euro al litro, il doppio rispetto a prima, mentre al dettaglio si spingono fino a 14 euro. La resa di questa stagione, poi, è più scarsa anche a causa delle estreme condizioni meteorologiche tra cui tempeste, siccità e temperature elevate che hanno, di fatto, seccato le olive.

Il crollo del mercato spagnolo

I criminali non colpiscono soltanto la Grecia ma anche gli altri Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo: dal 2019 a oggi i prezzi sono praticamente triplicati e non si contano infrazioni nei magazzini, truffe contabili e manomissioni dell'olio. Il sud della Spagna deve fare i conti da due anni di siccità che, dopo decenni di crescita, ha reso molto meno florido il mercato di un Paese che solitamente copre il fabbisogno del 40% dell'offerta mondiale. L'Ue ha stimato che il crollo spagnolo contribuirà a far scendere la produzione globale a 2,5 milioni di tonnellate nel biennio 2022-23 rispetto ai 3,4 milioni del ciclo precedente.

Cosa succede in Italia

La criminalità di cui abbiamo parlato prima riguarda anche il nostro Paese: soltanto il mese scorso sono state numerose le denunce arrivate dalla Puglia dove bande delinquenziali, complici gli alti prezzi delle olive, hanno preso di mira numerosi raccolti di olive " trafugati nottetempo, furti di mezzi agricoli, carichi scortati come fossero furgoni portavalori: ciò che gli agricoltori stanno subendo in questa campagna olivicola è davvero inaccettabile per un paese moderno, dove la sicurezza di chi produce, crea reddito e dà lavoro dovrebbe essere la normalità. Viviamo in uno stato di allerta e di ansia perenni", ha dichiarato recentemente Gennaro Sicolo, presidente regionale di Cia Puglia e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani.