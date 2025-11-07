"Valutiamo esenzioni per l’Ungheria". L'assist di Trump a Orbán sul petrolio russo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di stare “valutando la possibilità” di concedere un’esenzione all’Ungheria dalle sanzioni americane sul petrolio russo. L’annuncio è arrivato nel corso del bilaterale con il primo ministro ungherese Viktor Orbán, svoltosi a Washington. “Non hanno altre possibilità”, ha aggiunto Trump, riferendosi alla forte dipendenza energetica di Budapest dalle forniture russe. Trump, ha sottolineato che l'Ungheria è in una "posizione diversa" rispetto ad altri Paesi europei perché non ha sbocchi sul mare.

La dichiarazione segna un potenziale cambio di linea nella politica sanzionatoria di Washington e apre un delicato capitolo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Orbán, che da settimane chiede un’esenzione per garantire la stabilità del sistema energetico ungherese, ha ribadito che un’interruzione improvvisa delle importazioni dalla Russia metterebbe “in ginocchio” l’economia nazionale. L’Ungheria è infatti uno dei Paesi europei più dipendenti dal petrolio e dal gas russi, ricevendo la maggior parte delle forniture attraverso il gasdotto Druzhba.

Negli ultimi giorni il premier ungherese aveva ufficialmente confermato l’intenzione di presentare una richiesta formale di esenzione, motivandola con ragioni di sicurezza energetica. Trump, pur non avendo ancora annunciato una decisione definitiva, ha aperto alla possibilità di un trattamento speciale, lasciando intendere che la Casa Bianca valuterà la questione “caso per caso”. Trump ha evitato di rispondere ad una domanda sulla possibilità di esentare l'Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo. "Orban è un grande leader", ha detto invece accogliendo il premier ungherese alla Casa Bianca, per poi aggiungere: "L'Europa ha fatto gravi errori sull'immigrazione, che la sta fortemente danneggiando. Orban no".

Le parole del presidente americano hanno provocato immediate reazioni a Bruxelles, dove diversi diplomatici europei hanno espresso preoccupazione per l’impatto politico di un’eventuale deroga. Una decisione favorevole all’Ungheria, sottolineano fonti comunitarie, rischierebbe di indebolire la coesione occidentale sul fronte delle sanzioni contro Mosca e di trasmettere al Cremlino l’idea che le restrizioni possano essere negoziabili. Al momento, tuttavia, nessuna decisione formale è stata presa. Fonti vicine all’amministrazione americana riferiscono che l’esenzione è solo una delle opzioni allo studio, che potrebbe eventualmente tradursi in una sospensione temporanea o condizionata delle sanzioni, legata a impegni da parte di Budapest per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento.

Il dossier resta aperto e sarà al centro dei prossimi colloqui tra Washington e gli

alleati europei. Per ora, la mossa di Trump rappresenta un segnale politico chiaro: l’amministrazione statunitense intende bilanciare la pressione su Mosca con la tutela degli interessi energetici dei partner più vulnerabili.