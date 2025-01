La strana morte dell'esperto di droni: cosa è successo allo scienziato di Xi

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiamava Zhang Daibing ed era presidente di una start up di droni in Cina, nonché ex vicedirettore di un istituto di ricerca sui velivoli senza pilota presso la National University of Defence Technology (NUDT). Mr. Zhang era, in sostanza, uno dei cervelloni dietro al rapido e costante sviluppo del settore degli Uav del Dragone. Ebbene, l'uomo, 47 anni, è morto in maniera misteriosa. La notizia è stata riportata dal Southern Metropolis Daily, dopo che questa settimana il giornalista dell’emittente Cctv Xiang Ligang aveva parlato di un suicidio legato a presunti debiti online contratti dallo stesso Zhang. Le circostanze del decesso non sono state divulgate da fonti ufficiali e sarebbero in corso indagini per capire cosa sia realmente accaduto.

La morte dell'esperto di droni

Zhang era considerato uno dei massimi esperti cinesi nel settore dei droni. Il suo necrologio non menziona la causa del decesso. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca presso la NUDT nel 2007, è rimasto membro della facoltà e ha ricoperto diversi incarichi chiave, tra cui quello di vicedirettore dell'Unmanned Systems Research Institute dell'università. Per oltre un decennio ha guidato o partecipato a più di 20 progetti di ricerca nazionali, militari e governativi. I suoi contributi gli sono valsi un premio militare di prima classe per il progresso scientifico e tecnologico e un premio per l'invenzione di seconda classe dalla provincia di Hunan.

Oltre all'attività accademica e di ricerca, Zhang è stato membro del gruppo di esperti del nuovo sistema di droni del Dipartimento di equipaggiamento delle Forze di terra dell'Esercito di liberazione del popolo. È stato anche ricercatore presso l'Istituto di microelettronica dell'Accademia cinese delle scienze e illustre esperto presso l'Istituto di ricerca informatica della China North Industries Group Corporation (Norinco).

Una carriera brillante

Nel 2018, ha sottolineato il South China Morning Post, Zhang è passato all'imprenditoria, fondando Yunzhihang Technology Co., Ltd. a Changsha, nella provincia di Hunan. La sua azienda si è concentrata sullo sviluppo e la vendita di droni, con innovazioni tra cui un "serpente robotico" e droni progettati per la lotta antincendio ad alta quota . Nel 2021, Zhang e il suo team hanno sviluppato una tecnologia di trasmissione diretta ad alta tensione che ha consentito ai droni di trasportare carichi utili fino a 500 chilogrammi, consentendo loro di trasportare attrezzature come idranti e tubi flessibili ad altitudini superiori a 100 metri (328 piedi) per attività quali la pulizia delle finestre e la lotta antincendio.

Un giorno prima della sua morte, Zhang ha condiviso sui social media video che mostravano droni utilizzati per pulire alti edifici. Zhang ha spesso sottolineato l'importanza di espandere l'uso dei droni oltre la ricognizione e promuovere la loro applicazione industriale. " Devi combattere, non puoi rimanere in un ambiente confortevole per sempre. Solo attraverso le difficoltà puoi davvero crescere ", aveva affermato in un'intervista.

Arriviamo quindi alla sua morte,

comunicata attraverso un necrologio abbastanza anonimo. C'è chi parla, come detto, di suicidio e chi, invece, ipotizza che dietro al decesso di Zhang possano esserci questioni legate alla sua attività: lo sviluppo di droni.