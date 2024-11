La Cina svela il CH-7: cosa sappiamo del nuovo super drone stealth

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cina ha mostrato video e immagini di un nuovo, misterioso, drone stealth a forma di ala volante. Il CH-7, oltre ad avere dimensioni impressionanti, è uno dei velivoli sviluppati da Pechino per missioni di intelligence, ricognizione e sorveglianza (ISR), e pure per colpire obiettivi strategici. I filmati lo mostrano su una pista non identificata e pure in aria. Sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), il CH-7 (o Caihong-7, che significa Rainbow-7) è un Ucav ad alta quota ottimizzato per penetrare in profondità nello spazio aereo nemico. Queste capacità sarebbero esaltate grazie ad una combinazione di un design a bassa osservabilità (stealth) e di volo ad altitudini molto elevate, che consentirebbe al mezzo di funzionare per lunghi periodi di tempo senza mai essere rilevato.

Cosa sappiamo del drone CH-7

Il sito The War Zone ha fatto notare che il design del CH-7 è stato modificato più volte e che il primissimo mockup a grandezza naturale risaliva all’Airshow China 2018 di Zhuhai. All’epoca sembrava simile ad un clone cinese del Northrop Grumman X-47B Ucav, con la stessa ala modificata, sebbene presentasse punte alari inclinate anziché i bordi delle punte alari triangolari presenti sull'aereo statunitense. Quando il CH-7 è ricomparso in versione modello per l'Airshow China 2022, aveva flap alari ridisegnati, estremità alari più affilate e una gobba più lunga. Nel frattempo, anche le dimensioni del drone sono cambiate. Nella sua forma del 2018, si parlava di un'apertura alare di 22 metri, mentre le immagini del modello del 2022 rappresentavano un drone con un'apertura alare di 26 metri.

Altre specifiche pubblicate, sempre relative al 2022, che rimangono provvisorie, includono una lunghezza di 10 metri, un peso massimo al decollo di 10.000 chilogrammi, una velocità massima di 926 km/h e una resistenza fino a 15 ore. Bisognerà capire se ci sono state eventuali, ulteriori modifiche. Certo è che tra le caratteristiche principali del CH-7 troviamo una presa d'aria montata dorsalmente per un motore turbofan (finora non identificato) e un vano di carico interno per armi e sensori. Nell'ultimo video, l'ala del drone appare meno nettamente spazzata rispetto al modello del 2022. Sembra anche che il drone sia cresciuto in dimensioni, almeno in base a un confronto approssimativo del carrello di atterraggio e dell'apertura di scarico del motore con quelli sui mockup.

Un nuovo velivolo senza pilota per il Dragone

Le caratteristiche degne di nota dell’ultima versione del CH-7 includono fessure all'interno dei flap del bordo d'uscita, dove l'ala incontra la sezione del corpo fusa, oltre ad uno scarico del motore poco osservabile a fessura. Ricordiamo che gli scarichi del motore sono tra gli elementi più notoriamente complicati nello sviluppo di qualsiasi aereo stealth, con o senza equipaggio.

Appare inoltre abbastanza chiara una discreta somiglianza tra il mezzo cinese e l’RQ-180 dell'aeronautica militare statunitense, un drone stealth ad alta quota e lunga durata. Nel 2018, un video aziendale di CASC affermava che il CH-7 avrebbe dovuto iniziare i test di volo nel 2019, con l'inizio della produzione entro il 2022, anche se non è chiaro se uno di questi obiettivi sia stato raggiunto. D'altro canto, è anche possibile che le immagini pubblicate adesso risalgano a diversi anni fa. All'inizio di quest'anno, i media statali cinesi hanno riferito che il CH-7 aveva completato i test e che avrebbe dovuto completare lo sviluppo nel 2024.

Nel frattempo la Cina è stata impegnata con un crescente portafoglio di droni stealth, sviluppandone di nuovi e perfezionando le caratteristiche poco osservabili di piattaforme esistenti come il GJ-11 Sharp Sword, i cui test continuano a ritmo serrato .

Tuttavia, il programma CH-7 è di particolare interesse poiché riguarda un Ucav che è apparentemente progettato per penetrare in profondità nello spazio aereo ostile ad altitudini elevate. Secondo i media cinesi, il drone in questione dovrebbe anche essere in grado di colpire obiettivi strategici, nonché riportare informazioni critiche.