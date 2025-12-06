Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca internazionale

"Straparlo? Mi criticano per coprire Israele". Ora Albanese fa la vittima

La lettera della relatrice Onu dopo le critiche di Antonio Padellaro: “Non ho mai auspicato violenza contro chicchessia”. Poi denuncia “il diffuso clima di imprecisione e superficialità” attorno al dibattito sulla Palestina

"Straparlo? Mi criticano per coprire Israele". Ora Albanese fa la vittima
00:00 00:00

Francesca Albanese rilancia. Il 4 dicembre Antonio Padellaro, in un commento sul Fatto Quotidiano, aveva rivolto critiche al Partito Democratico in relazione alla posizione assunta nei confronti della relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei territori palestinesi. Nel suo intervento, Padellaro sosteneva che Albanese, "forse perché toccata da inaspettata e insperata popolarità, capita di straparlare", richiamando alcuni episodi a suo avviso significativi. La replica non è tardata ad arrivare.

La Albanese ha risposto oggi con una lettera al quotidiano, rivendicando il proprio lavoro e la propria indipendenza di giudizio. "Non credo di 'straparlare': esprimo ciò che penso, rendendomi disponibile a rispondere a giornalisti di tutto il mondo ogni giorno, tra continue conferenze e un delicato lavoro di inchiesta che da tre anni mi porta a confrontarmi con istituzioni, accademie e società civile dei cinque continenti. Le mie posizioni sono il frutto di studio, esperienza sul campo e un mandato Onu che non si improvvisa" ,il suo affondo iniziale.

Hamas e Albanese, spuntano anche i soldi per i viaggi

Nel testo, la Albanese è tornata anche sulle polemiche nate dopo le sue parole sull'assalto alla Stampa, respingendo le interpretazioni che le sono state attribuite: "Non ho mai – MAI – auspicato violenza contro chicchessia (come potrei io che da una vita mi batto contro la violenza in tutte le sue forme?), né inteso che ciò che è accaduto servisse da 'avvertimento' ai giornalisti, come qualcuno ha fantasiosamente suggerito, pontificando sulla parola 'monito' e sul virgolettato trasfigurato ad arte all’interno del quale è stato fatto circolare". Ha poi tenuto a chiarire che il suo intervento era rivolto a sottolineare "la necessità di riflettere sul diffuso clima di imprecisione, superficialità e violenza verbale ed epistemica consolidatosi in Italia, di cui la copertura mediatica della Palestina è esempio", aggiungendo che si tratta di un contesto "da cui tutti dovremmo difenderci, ciascuno facendo il proprio lavoro con rigore".

La Albanese è intervenuta anche sul tema della sua visibilità pubblica, ritenuta tutt’altro che desiderata: "Ne farei, anzi, molto volentieri a meno, dato che è il frutto dell’essere divenuta testimone – quasi oculare – di un genocidio, e delle persecuzioni seguite alle denunce che il mio ruolo mi impone di formulare. Trovo infatti che l’attuale rumore attorno alla mia persona stia servendo a continuare a ignorare i crimini incessanti di Israele e, insieme, a non raccontare la straordinaria presa di coscienza che sta attraversando l’Italia".

La Albanese ha chiuso la sua missiva sottolineando l’importanza del dialogo pubblico: "La ringrazio comunque per aver posto la questione con misura.

Il confronto civile resta essenziale, soprattutto ora, mentre la libertà di parola si restringe e mentre, altrove, si muore per raccontare la verità. Io continuerò a fare il mio lavoro, con rigore e senza infingimenti, come si addice a chi cerca di servire il diritto, incurante dell’opportunità del momento".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica