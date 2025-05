"Str..o invadente, prugna rinsecchita": Trump attacca Springsteen

Ascolta ora 00:00 00:00

"Vedo che il sopravvalutatissimo Bruce Springsteen va in un Paese straniero a parlare male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, né la sua politica di sinistra radicale e, soprattutto, non è un uomo di talento - è solo uno str..zo invadente e odioso, che ha sostenuto con fervore il truffaldino Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente e il nostro peggior presidente di sempre, che ha quasi distrutto il nostro Paese". A scriverlo in un post su Truth è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a seguito delle dichiarazioni del "Boss" sul palco di Manchester, in occasione della prima data del suo tour europeo Land of Hope and Dreams: "La mia patria, l'America che amo, l'America di cui ho scritto, e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un'amministrazione corrotta, incompetente e traditrice".

"Se non fossi stato eletto, sarebbe già sparito.

Sleepy Joe non aveva la minima idea di quello che stava facendo, ma Springsteen è muto come una roccia - scrive ancora Trump - e non poteva vedere cosa stava succedendo, o forse sì (il che è ancora peggio)?! Questa "prugna rinsecchita" di un rocker (la sua pelle è tutta atrofizzata) - scrive ancora Trump - dovrebbe tenere la bocca chiusa fino a quando non tornerà in America".