Lo studente, l'ex giocatore di football, la mamma: chi sono le vittime della strage di New Orleans

Almeno quindici persone sono state uccise nell’attentato di Capodanno nel quartiere francese di New Orleans. Il 42enne Shamsud-Din Bahar Jabbar si è lanciato sulla folla alla guida di un pick-up, per poi iniziare a sparare. L’attentatore, cittadino americano che portava con sè una bandiera dell'Isis, è stato neutralizzato dalla polizia. Gli investigatori trattano il caso come atto terroristico. In queste ore sono stati resi noti i nomi delle vittime del brutale attacco: familiari, amici e colleghi hanno condiviso ricordi emozionanti su queste vite perdute.

Kareem Badawi

Come confermato dal padre Belal in un post su Facebook, tra le vittime della strage di New Orleans c’è Kareem Badawi, studente dell’Università dell’Alabama. Un percorso di studi intrapreso nell’autunno del 2023, dopo essersi diplomato al liceo di Baton Rouge, in Louisiana. "Sono vicino al dolore della famiglia e degli amici di Kareem per la loro straziante perdita", ha detto su Facebook il presidente dell'Università dell'Alabama Stuart Bell.

Tiger Bech

Ex giocatore di football americano della Princeton University, Martin Bech era a New Orleans per festeggiare il Capodanno. La sua morte è stata confermata dalla madre Michelle ai microfoni della CBS. “Era un ragazzo straordinario” il suo ricordo commosso. Queste, invece, le parole del fratello Jack in un post sui social: “Ti vorrò sempre bene fratello. Sei stato fonte d’ispirazione ogni giorno e ora sarai con me in tutti i momenti della mia vita”. Dopo il college a Princeton, Bech ha lavorato come junior bond trader nel settore della sicurezza informatica presso Seaport Global.

Nikyra Cheyenne Dedeaux

Sognava di fare l’infermiera Nikyra Cheyenne Dedeaux. La diciottenne è morta nell’attacco di Bourbon Street come dichiarato dalla madre Melissa Dedeaux in un post sui social: "Ho perso la mia bambina, pregate per me e per la mia famiglia, vi prego!". Dedeaux avrebbe dovuto iniziare il corso di infermieristica al Blue Cliff College a gennaio. Anche lei era a New Orleans con un’amica per festeggiare il capodanno.

Hubert Gauthreaux

L’Archbishop Shaw High School ha confermato la morte del ventunenne Hubert Gauthreaux. Il giovane si era laureato nel 2021. "Chiediamo all'intera famiglia dell'arcivescovo Shaw di pregare per il riposo dell'anima di Hubert, della sua famiglia e dei suoi amici in questo momento difficile e di tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia" si legge nella nota diffusa dalla scuola che si trova nella zona di Marrero, sud di New Orleans.

Reggie Hunter

Tra le vittime c’è anche Reggie Hunter, direttore di un negozio e padre amorevole. Il 37enne aveva due figli: Landon (11 anni) e Christian (19 mesi). “Era un uomo pieno di vita” ha ricordato la cugina Shirell Robinson Jackson ai microfoni della Cbs: “Amava i suoi figli, le sue sorelle e suo padre, tutti noi. Non meritava questa fine”. La sua è una vicenda particolarmente sfortunata: Reggie Hunter non doveva essere a Bourbon Street al momento dell'attentato, ma ha deciso di cambiare i piani e di andare con suo cugino, Kevin Ball, per festeggiare in strada. Anche il parente è stato investito dal pick-up ed è attualmente ricoverato in ospedale.

Nicole Perez

Lascia un bambino di quattro anni Nicole Perez, la 27enne coinvolta nell’attentato al quartiere francese. La giovane lavorava al Kimmy's Deli a Metairie. La sua amica nonché superiore, Kimberly Usher Fall, ha detto che la donna era una lavoratrice devota, intelligente, felice e una "persona dal cuore buono".

Matthew Tenedorio

Matthew Tenedorio, 25 anni, morto nell'attacco, è stato ricordato dalla famiglia come "un amato figlio, fratello, zio e amico, il cui spirito e la cui risata contagiosa portavano gioia a tutti coloro che lo circondavano". In un tributo pubblicato su una pagina GoFundMe creata per aiutare a coprire le spese del funerale, la famiglia del giovane ha reso noto che era un tecnico audiovisivo allo stadio Caesars Superdome di New Orleans e che "ha svolto un ruolo cruciale nel creare esperienze memorabili per innumerevoli fan e partecipanti all'evento".

"Mio dolce cugino, il dolore non basta a descrivere ciò che stiamo provando in questo momento", ha scritto la cugina di Tenedorio, Christina Bounds, in un post su Facebook: "Hai sempre dato gli abbracci migliori e avevi il sorriso più grande quando entravi in ​​una stanza. Ci mancherai per sempre”.