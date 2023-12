"Voglio fare una strage": ecco chi ha sparato nell'Università di Praga

Articolo in aggiornamento

La polizia di Praga ha diffuso le prime informazioni sull'identità dell'attentatore che ha aperto il fuoco nella facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carolina. Si tratterebbe di uno studente dell'ateneo, un 24enne di nazionalità ceca di nome David Kozak. Non sono ancora note le motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo gesto. Sui social sono trapelante anche due foto, che lo mostrano sul tetto della struttuare e armato di quello che sembra un fucile di precisione.

Stando a quando riferito dalle autorità, il giovane si sarebbe suicidato dopo aver compiuto la strage. Al momento, non si ha ancora un bilancio preciso delle vittime. I primi dati riferiscono almeno dieci morti, nove feriti gravi, cinque o sei non in pericolo di vita e 10 lievi.