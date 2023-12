Sparatoria all'Università di Praga: paura e morti

Paura questo pomeriggio a Praga, dove si è verificata un'improvvisa sparatoria all'interno di un istituto scolastico, per la precisione la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Carolina. Le forze dell'ordine sono intervenute subito ma, stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, si sono registrati sia morti che feriti (10 morti e circa 30 feriti è il bilancio di questo momento). A quanto pare i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in una sede universitaria di piazza Jan Palach, nella città vecchia di Praga. Il responsabile è stato neutralizzato dalla polizia.

Le comunicazioni della polizia

"L'intervento della polizia è in corso al momento, l'intera piazza Jan Palach e l'area circostante sono completamente chiuse" , ha scritto sui social la polizia della Repubblica Ceca. "In base alle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa. L'intervento della polizia è ancora in corso" . Tutto fermo, dunque, mentre gli agenti delle forze dell'ordine erano impegnati nelle operazioni.

Secondo l'emittente Tn, l'attentatore è stato visto sul tetto della facoltà di Lettere. La portavoce della facoltà Tereza Marková ha spiegato che al personale scolastico e agli studenti è stato ordinato di chiudersi negli uffici e nelle aule e di spegnere le luci. Sono stati momenti di autentico terrore. "Non posso ancora dare nessuna informazione, ho solo informazioni superficiali. Sto andando sul posto, quando sarò lì forniremo alcune informazioni" , ha dichiarato a iDNES il ministro dell'Interno ceco, Vít Rakušan.

Neutralizzato il responsabile

Stando alle ultimissime informazioni rilasciate, il responsabile della sparatoria sarebbe già stato neutralizzato dalla polizia, che ha fatto sapere di aver " eliminato " il soggetto. L'area, in ogni caso, rimane chiusa.

" L'assassino è stato eliminato. L'intero edificio è attualmente in fase di evacuazione e sul posto ci sono diversi morti e decine di feriti ", hanno fatto sapere le forze dell'ordine. Gli agenti sono adesso impegnati in un'attività di perlustrazione della zona, nel caso vi siano altri attentatori.

Morti e feriti