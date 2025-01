Studentessa italiana trovata morta nella sua stanza a Parigi: Emma non rispondeva al telefono

Ascolta ora 00:00 00:00

Era andata in Francia per condurre una brillante carriera universitaria, ma lì ha purtroppo trovato la morte; la comunità di Roveredo in Piano (Pordenone) piange Emma Cadelli, giovane studentessa di 20 anni iscritta all'università Paris-Saclay di Parigi. La ragazza è stata trovata morta nella stanza che occupava in uno studentato della città.

L'allarme è stato dato nella giornata di ieri, domenica 26 gennaio, quando i familiari di Emma hanno cominciato a preoccuparsi perché la 20enne non rispondeva al telefono. Dalla preoccupazione alla paura il passo è stato breve, e i genitori della ragazza si sono rivolti al custode del campus in cui lei viveva. L'uomo è quindi andato a controllare. Quando la porta della stanza è stata aperta era ormai troppo tardi. Emma giaceva nel suo letto ed era esanime. Quella mattina avrebbe dovuto incontrare un'amica per andare a un pranzo.

Purtroppo, malgrado il disperato tentativo dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita alla ragazza. Si è solo potuto constatare il decesso. Resta adesso da capire che cosa abbia provocato la morte di Emma. Al momento si pensa a un malore, ma le indagini sono ancora in pieno svolgimento.

La famiglia, e l'intera località di Roveredo in Piano, è sotto choc. Emma era una giovane promettente, una ragazza positiva ed entusiasta. Figlia di Stefano Cadelli, dirigente della Polfer di Pordenone e Udine, e di Barbara Piccinin, candidata al Consiglio comunale di Roveredo, Emma Cadelli è da sempre stata una studentessa brillante. Si era diplomata all'International Baccalaureate Diploma Programme del Collegio Pio X nel 2022, ottenendo il premio di miglior studente dell'anno 2019/2020. Dopo il diploma si era trasferita a Parigi, dove frequentava il secondo anno della facoltà di Chimica alla Paris-Saclay. Fin da bambina aveva studiato all'estero, anche a Malta, e poteva padroneggiare ben quattro lingue.