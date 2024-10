Stupro di gruppo, video choc in aula

Ascolta ora 00:00 00:00

Svolta in Francia nel processo a carico di un uomo accusato di aver drogato la moglie per farla addormentare e di aver reclutato decine di uomini per abusare di lei per oltre un decennio. Gli avvocati di Gisèle Pelicot, 72 anni, hanno ottenuto il via libera per mostrare i video dei crimini, dopo il ricorso contro la decisione del giudice di mostrarli solo agli avvocati e alla giuria. La donna, ha rinunciato al suo diritto all'anonimato

durante il processo, consentendo che i dettagli sconvolgenti del caso fossero ascoltati pubblicamente.

Dominique Pelicot, 71 anni, ha infatti ripreso in video molti dei crimini commessi contro la sua ormai ex moglie e ha ammesso le accuse a suo carico. Oltre a lui, altri 50 uomini sono accusati di stupro e i video choc sono considerati elementi significativi del caso.