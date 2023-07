Le telefonate e il dna sulla pizza: così è stato arrestato il serial killer di Long Island

Tra il 2010 e il 2011 emersero undici cadaveri a Gilgo Beach, Long Island. Nove giovani donne – quasi tutte prostitute – un uomo e una bambina: un ritrovamento choc, il terrore di uno o più serial killer in circolazione. Nonostante il pressing delle famiglie delle vittime e le ingenti risorse messe a disposizione, le indagini non hanno raccolto risultati. Almeno fino a giovedì, quando è stato arrestato un uomo accusato di aver commesso almeno tre degli omicidi di Gilgo Beach (Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello). Si tratta di Rex Heuermann, un noto architetto di New York. Secondo quanto confermato dalle autorità, sono state rilevate tracce del DNA del cinquantanovenne - prelevato da un agente sulla crosta di una pizza - sul corpo di una delle donne uccise. I sospetti non finiscono qui: la polizia indaga su un quarto omicidio (Maureen Brainard-Barnes). Per il momento non è sospettato degli assassinii delle altre sette persone.

Come riportato dal New York Times, il presunto serial killer di Long Island è stato incastrato grazie ai campioni di DNA e ai dati dei numeri usa e getta utilizzati per comunicare con le sue vittime. Dopo aver compiuto gli omicidi, si sarebbe sbarazzato di cellulari e sim. La task force istituita nel 2022 ha messo nel mirino Heuermann e altri residenti di Massapequa Park, zona da cui erano partite alcune telefonate alle donne uccise. Molte di queste erano state effettuate nei pressi della sua abitazione o del suo ufficio. E ancora, le autorità hanno ritrovato una cintura con le sue iniziali accanto a una delle sue vittime.

Amber Lynn Costello, Megan Waterman e Melissa Barthelemy erano tre escort ventenni, tutte scomparse tra il 2009 e il 2010. La quarta vittima su cui si sta indagando è Maureen Brainard-Barnes, venticinquenne scomparsa nel luglio del 2007: il suo cadavere è stato sepolto in maniera simile ai primi tre. L’architetto negli ultimi mesi aveva iniziato a sentire il fiato sul collo, come testimoniato dalle ricerche “ossessive” su internet su possibili novità circa il serial killer di Long Island. Heuermann, inoltre, ascoltava podcast e guardava documentari sul caso.

Heuermann è stato arrestato giovedì notte e venerdì pomeriggio è comparso in un tribunale della contea di Suffolk. Ammanettato, con i capelli arruffati, ha fatto una smorfia e un sospiro mentre il procuratore distrettuale Raymond A. Tierney descriveva le prove del DNA che lo collegavano ai crimini. Fuori dal tribunale, l’avvocato dell’architetto ha affermato che le prove sono circostanziali e che il suo cliente ha pianto a dirotto sostenendo di non c’entrare nulla con gli omicidi. “Non vediamo l’ora di combattere questo caso in tribunale, non in un’aula dell’opinione pubblica” , le parole del legale Michael Brown.

“Rex Heuermann è un demone che cammina in mezzo a noi, un predatore che rovina le famiglie” , le parole di Rodney K. Harrison, commissario della contea di Suffolk. Nonostante le critiche ricevute dall’opinione pubblica, ha sottolineato che gli investigatori non si sono mai scoraggiati e hanno continuato a lavorare per incastrare uno o più serial killer coinvolti. "Il lavoro non è finito, ma questo è un importante, importante passo avanti" , ha affermato Steve Bellone, dirigente della contea.