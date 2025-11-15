Alta tensione in Venezuela: "Attacco Usa imminente". La Nobel Machado: "Esercito disobbedisca agli ordini"

Articolo in aggiornamento

Cresce la tensione politica e militare in Venezuela, mentre la leader dell’opposizione Maria Corina Machado lancia un appello diretto alle Forze Armate e, parallelamente, il governo di Nicolas Maduro rafforza la mobilitazione delle milizie civili. Machado, figura di riferimento dell’antichavismo e Premio Nobel per la Pace, ha invitato "gli uomini che obbediscono agli ordini infami" del presidente Maduro a deporre le armi e a disobbedire al governo. “Il momento decisivo è imminente”, ha dichiarato in un messaggio diffuso sui social, facendo eco alla crescente pressione internazionale sul regime di Caracas.

La risposta del governo non si è fatta attendere. Il ministro dell’Interno Diosdado Cabello, considerato uno dei più influenti alleati di Maduro, ha esortato le milizie civili ad essere pronte a intervenire “in qualsiasi momento”.

Intervenendo durante il giuramento di un reparto dei Comitati di Base Bolivariani (Cbbi), Cabello ha affermato che un’“può avvenire in qualsiasi momento”, invitando le strutture paramilitari chaviste alla massima vigilanza.