Terremoto di magnitudo 6.4 in California: 60mila case senza corrente

Gravi danneggiamenti alla rete elettrica, quasi 60mila tra case e negozi rimasti al buio e tanta paura per i residenti. È questo il primo bilancio del terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito il nord della California. " La corrente è saltata in tutta la contea. Non chiamate il 911 se non avete un'emergenza immediata ", ha twittato l'Ufficio dei servizi di emergenza della contea di Humboldt. Al momento si registrano alcuni danni materiali ma, dalle prime indiscrezioni, non sarebbero state segnalate vittime.

Rete elettrica ko

La scossa è avvenuta alle 2:34 (ora locale), a circa 19 chilometri a ovest di Ferndale, cittadina che si trova ad una trentina di chilometri dalla città di Eureka. Il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 16 km. Il terremoto si è verificato curiosamente a distanza di un anno dal precedente, di magnitudo 6.2, che il 20 dicembre del 2021 ha colpito la vicina Cape Mendocino, sempre nella Contea di Humboldt. Secondo il Centro meteorologico nazionale non si temono tsunami.

Superate le almeno 13 scosse di assestamento segnalate nei 45 minuti precedenti il terremoto iniziale, è subito iniziata la conta dei danni. Il più importante riguarda la rete elettrica: circa 55mila le case ed i negozi che sono rimasti senza corrente nella California settentrionale.

Ricordiamo che la California è regolarmente colpita dai terremoti e i sismologi affermano che è quasi certo che un terremoto in grado di causare distruzioni diffuse colpirà lo Stato nei prossimi 30 anni. Un sisma di magnitudo 6,7 nel 1994 a Northridge, a nord-ovest di Los Angeles, ha provocato almeno 60 morti e danni stimati in 10 miliardi di dollari, mentre una scossa di 6,9 a San Francisco nel 1989 ha causato la morte di 67 persone.

L'ultimo terremoto in California

Molte persone hanno affermato sui social media di essere state svegliate dall'app di allarme terremoto MyShake installata sui loro smartphone. Il terremoto ha colpito la costa a sud di Eureka, in una zona sismica della California. È stato sentito in tutta la regione della costa settentrionale. Negli ultimi 10 giorni non si erano verificati terremoti di magnitudo 3.0 o superiore nelle vicinanze. Il Los Angelest Times ha sottolineato che una media di cinque terremoti, con magnitudo compresa tra 6.0 e 7.0, si verifica ogni anno in California e Nevada.