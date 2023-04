Auto sulla folla a Bordeaux: ferite sette persone

Terrore nella notte a Bordeaux (Francia), dove un'auto è improvvisamente piombata sulla folla, provocando in totale il ferimento di sette persone, due di queste giudicate gravi.

I fatti si sono verificati nella notte fra venerdì e sabato, intorno alle ore 23, e adesso le autorità francesi stanno indagando per risalire all'esatta dinamica della vicenda e comprendere cosa può aver determinato l'impatto.

L'auto sulla folla

Erano da poco passate le 23 quando si è scatenato il panico. Il conducente di una Citroën C3 ha perso il controllo del suo veicolo, finendo per investire diverse persone presenti in strada. Nei video finiti sui social è possibile vedere le fasi più concitate del momento, con le persone che gridano e fuggono per cercare di salvarsi.

A seguito dell'impatto sette persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 17 anni. Due di loro sono stati giudicati gravi ma, stando a quanto riferito dalle autorità francesi, non in pericolo di vita. Le lesioni riportate dagli altri, invece, sono state fortunatamente ritenute di lieve entità. I più gravi, che hanno riportato fratture alle gambe e al bacino, sarebbero un uomo e una giovane donna di 18 anni.

Nei primi momenti si è pensato a tutto, ma sarebbe esclusa l'ipotesi attentato. I media francesi hanno parlato di una non ben precisata corsa organizzata nella strada del professor Darget e questo spiegherebbe anche la presenza di così tante persone vicine alla carreggiata. Durante la guida, il conducente della Citroën C3 avrebbe quindi perso il controllo della vettura, finendo con lo schiantarsi sulla folla. " Ha perso il controllo in curva durante una corsa, uscendo di strada, ed è venuto a colpire gli spettatori sul marciapiede ", ha dichiarato la polizia di Bordeaux ai giornali locali, confermando le prime informazioni diffuse da France Bleu Gironde.

L'arresto

Secondo quanto riferito dai quotidiani francesi, subito dopo l'impatto, il conducente ha tentato di allontanarsi dal posto e darsi alla fuga. Il soggetto è stato però inseguito e bloccato a Bassens da alcune persone presenti sul posto e poi consegnato alle autorità locali.

È risultato essere un 32enne residente nel comune di Carbon-Blanc, nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania. L'uomo non viaggiava da solo sulla vettura, ma era in compagnia di altre tre persone, fra cui un adolescente. Tutti quanti sono stati arrestati dalla polizia e presi in custodia. È in corso un'inchiesta per lesioni colpose. Il 32enne si trova attualmente ristretto agli arresti domiciliari.