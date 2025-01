Terrore a New Orleans: auto e spari sulla folla, almeno 10 morti

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Un massacro nella notte di Capodanno a New Orleans, negli Stati Uniti. Stando a quanto riferito dalle autorità locali ad Abc News, un uomo alla guida di un camion si è lanciato contro la folla radunatasi per festeggiare l'inizio del 2025 in Burbon Street. Dopo aver travolto i presenti, il guidatore del veicolo è sceso dal mezzo e ha iniziato a sparare, prima che la polizia rispondesse al fuoco. Il bilancio per il momento è di almeno 10 morti e 30 feriti. Il responsabile dell'attacco non è stato ancora arrestato.

“Tutto ciò che ho visto è stato un camion che ha sbattuto contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon”, ha dichiarato alla Cnn un 22enne poco dopo l'incidente. “Un corpo mi è volato addosso”, ha raccontato, aggiungendo di aver sentito anche i colpi d'arma da fuoco. Whit Davis, una giovane residente Shreveport, Louisiana, ha raccontato che l'attacco è avvenuto mentre si trovava in una discoteca affacciata sulla stessa strada dove si è verificata la strage. "Tutti hanno iniziato a urlare e a correre verso il retro del locale. Siamo rimasti bloccati per un po' e poi la situazione si è calmata, ma non ci hanno lasciato uscire", ha affermato.

"Quando finalmente ci hanno fatto uscire dal club, la polizia ci ha fatto indicato dove camminare e ci ha detto di andarcene velocemente dalla zona. Ho visto alcuniche non sono riusciti a coprire e molte persone che ricevevano il primo soccorso".