Terrore sull'aereo: "Mi hanno seguito i discepoli di Satana". Volo costretto a rientrare

Momenti di paura a bordo di un aereo della American Airlines. A pochi minuti dal decollo, un passeggero ha infatti perso il controllo, cominciando a urlare frasi sconnesse e ad assumere atteggiamenti sconcertanti. L'uomo ha cominciato a dire di essere inseguito dai "discepoli di Satana" , e si è scagliato contro i membri dell'equipaggio, scatenando il panico. Proprio per questa ragione il pilota è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il protagonista di questa assurda vicenda è un 31enne di nome Delange Augustin. L'episodio si è verificato nella serata di lunedì 10 marzo, quando l'aereo della American Airlines era appena partito dall'aeroporto di Savannah (Georgia) con direzione Miami (Florida). Augustin, stando a quanto riferito dal DailyMail, ha cominciato a "sbattere i piedi, urlare e tremare ", tanto che il personale di bordo ha inizialmente pensato a una crisi epilettica. Poi però l'uomo ha aggredito un membro dell'equipaggio, colpendolo con un calcio al petto.

Insieme al 31enne si trovava la sorella, Medjina Augustin, spiegando che lei e il fratello si stavano recando ad Haiti per " sfuggire ad attacchi religiosi di natura spirituale ". Lo stesso Augustin continuava a ripetere che "i discepoli di Satana li avevano seguiti sull'aereo" e chiedeva alla donna di pregare. In preda al delirio, l'uomo avrebbe addirittura ingoiato alcuni grani di un rosario per combattere la "guerra spirituale".

Chiaramente a bordo del velivolo si è scatenato il caos, tanto da convincere il pilota a fare ritorno all'aeroporto di partenza. Il volo della American Airlines è così atterrato allo scalo di Savannah, dove le autorità hanno dovuto faticare non poco per neutralizzare l'esagitato, che ha continuato a opporre resistenza, menando calci e pugni. Sembra che gli stessi passeggeri siano dovuti intervenire per aiutare il personale di volo fino all'arrivo della polizia aeroportuale.

Preso in custodia, Delange Augustin è stato trasportato in ospedale, anche per via

dell'ingerimento dei grani del rosario. L'uomo è stato poi portato all'ufficio dello sceriffo della contea di Chatham. Nei suoi confronti le accuse di, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.