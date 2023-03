Bimba di 3 anni trova pistola in casa e spara alla sorella: tragedia in Texas

Una tragedia, l’ennesima, legata all’uso di armi legalmente detenute in Texas. Una bambina di tre anni ha trovato in casa una pistola semiautomatica carica e ha sparato accidentalmente alla sorellina di 4 anni, uccidendola. Le due bimbe, secondo quanto ricostruito, erano state lasciate sole in camera, mentre cinque adulti, tutti membri della famiglia o amici, erano in altre zone della casa. A riferirlo, spiega l'agenzia Ansa, lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzales.

Le indagini accerteranno eventuali responsabilità degli adulti nel lasciare l'arma carica e incustodita in un luogo non sicuro. " La bimba di 3 anni ha avuto accesso a una pistola semiautomatica carica. I membri della famiglia hanno sentito un solo colpo di pistola. Sono corsi nella stanza e hanno trovato la bimba di 4 anni che non rispondeva ", ha raccontato Gonzalez ai cronisti.

La bimba di 4 nni morta sul colpo

La bimba di 4 anni è stata dichiarata morta sul posto dopo che la polizia ha risposto a una chiamata al 911 da parte della famiglia, ha spiegato Gonzalez ai giornalisti giunti fuori dall'abitazione della famiglia texana. " Sembra un'altra tragica storia di un bambino che ha accesso a un'arma da fuoco e ferisce qualcun altro, e questa volta c'è stato un colpo mortale ", ha aggiunto Gonzalez. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Harris, secondo quanto riferisce Cbs News, deciderà se qualcuno degli adulti dovrà affrontare le accuse sulla base delle indagini della polizia, che sono ancora nella fase preliminare.

" I nostri cuori sono spezzati. I nostri funzionari sono piuttosto scossi ", ha sottolineato, osservando che il personale di supporto sarebbe giunto sul posto per assistere gli ufficiali e i membri della famiglia. " La comunità è colpita quando un bambino perde la vita in questo modo ", ha rimarcato lo sceriffo, aggiungendo che si tratta di un'altra vittima da arma da fuoco che si sarebbe potututa evitare.

" Continuiamo a inviare il messaggio che questo è prevenibile ", ha detto Gonzalez. " Devi essere sicuro di essere un proprietario di armi responsabile, e mettere al sicuro le tue armi. Occorre fare qualcosa di più che dire ai ragazzini di non toccare le armi. Dobbiamo fare un po' di più. Vediamo verificarsi troppe volte situazioni tragiche come questa ".

Ennesima vittima delle armi da fuoco

Secondo i dati analizzati da Everytown for Gun Safety, quest'anno ci sono state almeno 58 sparatorie involontarie da parte di bambini negli Stati Uniti, che hanno provocato 22 morti e 37 feriti. L'anno scorso c'erano state almeno 353 sparatorie involontarie da parte di bambini, che hanno provocato 156 morti e 212 feriti, ha affermato il gruppo.