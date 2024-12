“Tieni svegli i tuoi spiriti”: la presentazione del Gala del Festival di primavera 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche quest’anno, sono in corso i preparativi per il Festival di primavera, il capodanno cinese che segnerà l’inizio dell’anno del serpente nel calendario lunare della Repubblica popolare. Venerdì 1° dicembre, China media group (Cmg) ha diffuso il tema del suo Gala 2025: “Anno del serpente, tieni svegli i tuoi spiriti”.

Il simbolo scelto per il logo è il motivo “Sisi Ruyi”, il cui significato è “tutto andrà bene” e rappresenta la continuità e la promessa di una crescita continua. Come spiegato nel video di presentazione dell’evento diffuso da Cgtn, il Festival di primavera è una tradizione vecchia di 3mila anni, ma attinge a piene mani da ben cinque millenni di storia cinese.

Il palco di questa celebrazione viene definito come “abbastanza grande da riversarsi nelle strade e nelle vie del globo”, perché l’invito a unirsi alle festività è rivolto a tutte le comunità cinesi nel mondo. Come sottolineato nel filmato, gli eventi del Gala saranno trasmessi in 49 paesi e regioni e in 90 città da ben 3285 schermi posizionati in luoghi pubblici.

E, sempre del palco, viene detto che è “sufficientemente spazioso da accogliere tutti i performer” e che esso arriva fino in alto nel cielo, con eventi che si terranno in cima alla Shangai Tower (632 metri d’altezza) e su una piattaforma di ski jumping posizionata a ben 1771,5 metri sopra il livello del suolo. Viene mostrata anche la stazione spaziale Tiangong, in orbita a 400 chilometri sopra il pianeta.

L’evento viene anche definito come un “perfetto esempio delle ultime tecnologie all’avanguardia”, con un sistema di telecamere ultra-Hd dotato di un algoritmo di interpolazione intelligente, integrazione con la realtà virtuale ad alta definizione e rendering in tempo reale.

Qui la presentazione del Gala del Festival di Primavera di Cmg

