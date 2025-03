Tornado, incendi, morti. Una tempesta mostruosa spazza via le case negli Usa

Una tempesta senza precedenti sta radendo al suolo alcune zone degli Stati Uniti con tornado che hanno provocato incendi e distruzioni. Attualmente i venti si stanno spostando verso est nella valle del Mississippi lasciando alle spalle almeno 17 morti case distrutte e centinaia di feriti.

I tornado

Le autorità hanno rilasciato numerose dichiaraziioni affermando che al momento il maggior numero di vittime si è verificato nel Missouri che è stato il più colpito dai numerosi tornado che si sono verificati in tutto il paese e che solo durante durante la notte di venerdì, hanno provocato almeno 11 morti. Anche il Missouri State Highway Patrol ha segnalato che diverse persone sono rimaste ferite. Tra i tanti decessi particolare commozione ha suscitato la morte di un uomo raggiunto da un tornado che ha poi distrutto anche la sua casa: " Era irriconoscibile come la sua casa diventata un campo di detriti ", ha detto il coroner Jim Akers della contea di Butler, descrivendo la scena che si è presentata ai soccorritori quando sono arrivati. " Il pavimento era capovolto. Camminavamo sui muri ".

Per fortuna i soccorsi sono giunti in tempo per salvare la moglie dell'uomo che si trovava ancora viva tra le macerie della casa. Ma questo è solo una piccola parte di quello che sta succedendo nel Paese. Sabato mattina, i funzionari dell'Arkansas hanno dichiarato che tre persone sono morte nella contea di Independence e altre 29 sono rimaste ferite in otto contee mentre la tempesta attraversava lo stato durante la notte. " Abbiamo squadre che stanno esaminando i danni causati dai tornado della scorsa notte e abbiamo i primi soccorritori sul campo per fornire assistenza ", ha detto il governatore dell'Arkansas Sarah Huckabee Sanders su X postando anche impressionanti immagini. Sia lei che il governatore della Georgia Brian Kemp, hanno dichiarato lo stato d'emergenza nei rispettiti Stati.

Tragic images out of Cave City.



We are in contact with local officials and have emergency personnel to assist. This storm is not over - keep tracking reports in your area.



Praying for everyone impacted by this storm. https://t.co/azWXMCEdkZ — Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) March 15, 2025

Gli incidenti stradali

A peggiorare il tutto, i numerosi incidenti stradali provocati dai fortissimi venti e dai detriti in aria. Venerdì 14 marzo, le autorità hanno dichiarato che almeno tre persone sono morte sulle strade durante una tempesta di polvere ad Amarillo, nel Texas Panhandle. Le morti sono avvenute mentre un massiccio sistema di tempeste si stava spostando attraverso il paese, scatenando venti che hanno innescato tempeste mortali che hanno alimentato più di 100 incendi boschivi.

Le previsioni al momento non sono buone, secondo i meterologi le condizioni estreme colpiranno un'area che ospita più di 100 milioni di persone. Sono previste raffiche di vento fino a 130 km/h dal confine canadese al Texas, con tormente nelle zone più fredde del nord e rischio di incendi nelle zone più calde e secche al sud.

Le evacuazioni

Nel frattempo sono state ordinate evacuazioni in alcune comunità dell'Oklahoma, a causa di 130 incendi in tutto lo stato e quasi 300 sono state le case danneggiate o distrutte a causa di un enorme incendio che si è sviluppato. Il governatore Kevin Stitt sabato mattina ha dichiarato in una conferenza stampa che circa 689 chilometri quadrati sono andati a fuoco nel suo stato. Le pattuglie impegnate per le strade hanno raccontato che i venti erano così forti che hanno rovesciato diversi autoarticolati. " È terribile qui fuori ", ha spiegato il camionista Charles Daniel che trainava un rimorchio di 14,6 metri lungo l'Interstate 40 nell'Oklahoma occidentale. " C'è molta sabbia e detriti nell'aria e guidare risulta impossibile ".

Secondo quanto affermato dal Storm Prediction Center, sabato le tempeste in rapido movimento potrebbero generare tornado e grandine grandi quanto palle da baseball, ma la minaccia maggiore deriverebbe da venti rettilinei prossimi o superiori alla forza di un uragano, con possibili raffiche di 160 km/h.

Le previsioni

La situazione si prevede in peggioramento anche nelle prossime 12/24 ore. La regione a più alto rischio si estende dalla Louisiana orientale e dal Mississippi nel pomeriggio di domani 16 marzo e poi dall'Alabama e nelle parti occidentali della Georgia e nella penisola della Florida la sera, ha affermato il centro. A parte l'Oklahoma, gli incendi boschivi altrove nelle Southern Plains hanno minacciato di diffondersi rapidamente tra il clima caldo e secco e i forti venti in Texas, Kansas, Missouri e New Mexico.

Un incendio nella contea di Roberts, in Texas, a nord-est di Amarillo si è rapidamente sviluppato da meno di un miglio quadrato (circa 2 chilometri quadrati) a circa 32,8 miglia quadrate (85 chilometri quadrati), ha affermato il Texas A&M University Forest Service su X. Crews. Circa 90 chilometri a sud, un altro incendio si è esteso fino a circa 10 chilometri quadrati prima che la sua avanzata venisse fermata nel pomeriggio.

Senza elettricità

I forti venti hanno inoltre interrotto la fornitura di energia elettrica a più di 200.000 abitazioni e aziende in Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana e Michigan, secondo il sito web poweroutage.us.

Il National Weather Service ha emesso avvisi di bufera di neve per alcune zone dell'estremo ovest del Minnesota e dell'estremo est del South Dakota a partire già dalla giornata di oggi. Si prevedevano accumuli di neve da 7,6 a 15,2 centimetri, ma possibili fino a 30 centimetri.