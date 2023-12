Toro passeggia sui binari della New Jersey Transit, circolazione in tilt: choc negli Usa

Ascolta ora: "Toro passeggia sui binari della New Jersey Transit, circolazione in tilt: choc negli Usa"

Incredibile episodio per i passeggeri della New Jersey Transit (società di trasporto pubblico operante negli Stati Uniti), che hanno assistito alla "passeggiata" di un toro sui binari dove passano i treni. Naturalmente, a causa della presenza dell'animale, si sono verificati ritardi e disagi, mentre il video in cui è stata ripresa l'intera scena è diventato presto virale sui social.

Il toro sui binari

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, l'inconveniente si è verificato giovedì scorso, nelle prime ore del mattino. La circolazione si è improvvisamente interrota alla Penn Station di Newark, quando un toro dal manto color marrone e dotato di robuste corna è stato avvistato sui binari dei treni. In breve si è scatenato il caos, con pesanti disagi per i pendolari e i viaggiatori.

Javier Perez, un cittadino che si trovava alla Penn Station, ha raccontato al New York Times che l'annuncio relativo alla presenza di un toro sui binari è stato dato intorno alle 10.30. A causa della presenza dell'animale, la compagnia di trasporti avvisava della possibilità di ritardi. La signora Ellie Vandenberg, ha invece assistito alla scena di alcuni agenti di polizia che tentavano di acciuffare il toro, inseguendolo con una corda. "È sicuramente la prima volta per New Jersey Transit, nonostante abbia visto molte cose strane" , ha dichiarato, divertita.

Nessuna paura da parte dei passeggeri, che si sono piuttosto mostrati infastidi dall'episodio, dato che la New Jersey Transit non è nuova a disguidi vari ed eventuali. Compresa la situazione, in molti si sono affrettati a contattare Uber per trovare un mezzo di trasporto alternativo e raggiungere le proprie destinazioni.

Gli agenti di polizia, in ogni caso, hanno fatto il possibile per allontanare dai binari il toro che, col passare dei minuti, stava diventando sempre più aggressivo e pericoloso. Alla fine sarebbe stato proprio l'animale a scappare.

Le polemiche

La circolazione è ripresa intorno alle 12.00 e non sono mancate polemiche, visto che alcuni mezzi hanno riportato ritardi fino a 45 minuti. L'agenzia di trasporti non ha commentato l'episodio e ancora nessuno sa da dove sia arrivato il toro.

La polizia di Newark ha successiavemente dichiarato che l'animale, una volta catturato, è stato rinchiuso in un terreno recintato in Victoria Street, per poi essere trasferito in una fattoria.