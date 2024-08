Tragedia all'air-show in Francia: aereo precipita nel Mediterraneo. Morto il pilota

Ascolta ora 00:00 00:00

Incidente aereo nelle acque del mar Mediterraneo davanti alle coste di Le Lavandou, tra Saint Tropez e Tolone. Un aereo civile Fouga Magister è precipitato durante un'esibizione aerea davanti agli occhi increduli degli spettatori che in quel momento stavano assistendo all'air-show. Purtroppo per il pilota non c'è stato niente da fare, i soccorsi sono partiti nell'immediato non appena l'aereo ha toccato la superficie del mare ma purtroppo per lui era già tardi. È stato ucciso nell'impatto e non è riuscito a guadagnare una via di fuga in quanto quel modello di aeromobile non dispone del sedile di sicurezza eiettabile.

In un primo momento è stata diffusa la notizia che si trattasse di un velivolo militare della Patrouille Tranchant ma successivamente è stato accertato che l'aereo era in uso civile. In una nota della prefettura di Var viene reso noto che " la procura della Repubblica di Tolone ha aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente ". Sono numerosi i video che riprendono l'incidente e in cui si vede l'aereo volare a bassa quota, come solitamente avviene in questi casi, e subito dopo una virata molto stretta l'aereo sembra che perda la portanza e a quel punto, volando così basso, il pilota non ha potuto fare nulla per recuperare il velivolo, che si è schiantato sull'acqua.

Il Fouga Magister CM-170 è un jet con motore subsonico a reazione, di progettazione francese, precedentemente utilizzato dalla Patrouille de France dal 1964 al 1980. È stato inizialmente impiegato nell'addestramento militare e trova ancora raramente spazio come aereo d'assalto leggero. Dovrà essere accertato se a causare l'incidente sia stata una manovra errata del pilota o se ci sia stato un problema ai comandi del velivolo che ha causato lo schianto.

Fortunatamente nella caduta non sono stati colpiti mezzi a terra o persone nonostante ci fossero diverse imbarcazioni nella zona di caduta. Le autoritù hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti della famiglia della vittima.