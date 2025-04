Tragedia alle Hawaii, chef di origini italiane muore travolta da un masso. Chi era Gianna Buzzetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Era una giovane promessa della ristorazione, specializzata come pasticcera, ma un tragico destino le ha spezzato la vita a soli 26 anni: la chef di origini italiane Gianna Buzzetta è morta il 23 marzo alle Hawaii mentre si trovava con il fidanzato sul sentiero Makaleha Falls a Kauai. Un masso staccatosi da una parete rocciosa le è finito sulla testa: trasportata subito in ospedale a Honolulu è morta il giorno dopo.

La scalata nella ristorazione

Nata a Oceanside, California, nell'estate 2022 aveva ottenuto il prestigioso incarico di pasticcera presso il ristorante "Jeune et Jolie" di Carlsbad che è stato premiato con una stella Michelin. Chiunque operasse nel settore sapeva che Gianna era una talentuosa cuoca in grado di scalare rapidamente la vetta. " Sono una stacanovista al 100%. Lavoro senza sosta da quando ho 17 anni e ho sempre avuto un lavoro. Un tempo, avevo tre lavori contemporaneamente ", aveva dichiarato al quotidiano San Diego Union Tribune qualche tempo fa. Un destino atroce, quello che doveva essere " il giorno più bello della sua vita ", come aveva detto al fidanzato durante l'escursione, se l'è portata via per sempre.

La raccolta fondi

" Gianna era la nostra ex pasticcera e nostra amica. Ha portato tanta gioia, intensità, passione e amore a questo ristorante e al nostro team. La sua improvvisa perdita ci ha lasciato tutti con il cuore spezzato e alla ricerca di modi per aiutare la sua famiglia. E così, stiamo facendo l'unica cosa che sappiamo fare", recita un post su Instagram del ristorante con una foto sorridente di Gianna quando era ai fornelli. "Ci stiamo riunendo come ristorante e diamo il benvenuto agli ospiti per celebrare le relazioni che danno un senso alle nostre vite. Che tu abbia conosciuto Gianna o meno, speriamo che tu possa unirti a noi per raccogliere fondi per una famiglia davvero meravigliosa, in ricordo di una persona davvero meravigliosa. Il nostro menu e servizio di cena regolari saranno offerti, con il ricavato della serata che andrà alla famiglia Buzzetta" .

La passione per la cucina

La giovane chef è nata e cresciuta in una famiglia italo-guatemalteca a Oceanside imparando a cucinare sin da piccola avvicinandosi al mondo della panificazione perché " amava la scienza della cucina e non mangiava carne ", ricorda il quotidiano americano. Il suo primo lavoro in un ristorante è stato al "Veggie Grill" ai tempi del liceo: subito dopo essersi laureata ha trascorso due anni al Culinary Institute of America nella città di Napa dove ha fatto due tirocini in due ristoranti stellati Michelin a Los Angeles, "Spago" e "Patina" (quest'ultimo è adesso chiuso). Buzzetta ha sempre attribuito alla sua famiglia il merito di averle trasmesso l'etica del lavoro per cui era molto conosciuta e apprezzata. Ha iniziato a lavorare all'età di 12 anni come fiorista e aiutando la madre nel settore degli eventi.

Il dolore della famiglia

Secondo quanto riportato da ABC10 , i genitori di Gianna Buzzetta sono volati alle Hawaii riuscendo a darle un ultimo saluto prima che morisse in ospedale.

Quel giorno aveva detto al suo fidanzato, Connor, che aveva realizzato i suoi sogni ed era stato il giorno più bello della sua vita. In un lampo di tempo ha avuto pura beatitudine, nessuno avrebbe potuto toglierla a lei o a noi",

ha dichiarato all'emittente sua madre, Caty Buzzetta.