Tragedia in Norvegia, bus precipita in mare. A bordo ci sono circa 70 persone

-Notizia in aggiornamento -

Paura in Norvegia, dove una corriera con a bordo diverse persone è precipitata in mare. Adesso è una corsa contro il tempo per cercare di salvare i passeggeri intrappolati nel veicolo.

Secondo le informazioni ancora scarne trasmesse da Ansa, il terribile episodio si è verificato nel corso della giornata di oggi - giovedì 26 dicembre - intorno alle ore 14.02, quando è scattato l'allarme. Pare che un autobus, con a bordo dalle 60 alle 70 persone, stesse percorrendo la E10, nel comune di Hadesl. A una tratto il mezzo è precipitato in acqua, e bisogna ancora comprendere le effettive ragioni. Pare che il bus sia rimasto coinvolto in grave incidente, e per questa ragione sia finito in mare. Al momento, tuttavia, è ancora presto per avere risposte certe.