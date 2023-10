La tragedia di Noya, la fan di Harry Potter trucidata da Hamas

Si chiamava Noya Dan ed era una giovanissima fan di Harry Potter, il maghetto creato dalla fantasia di J.K.Rowling. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, Noya era stata rapita, assieme alla nonna, lo scorso sabato 7 settembre, quando alcuni uomini di Hamas avevano fatto irruzione nel kibbutz di Nir Oz. A dare notizia della sua scomparsa anche la stessa scrittrice britannica, che aveva dedicato un post su X alla ragazzina.

A distanza di qualche giorno è purtroppo arrivata la notizia della morte di Noya, ennesima vittima della lotta fra Israele e il gruppo di Hamas. La tredicenne israeliana è stata trovata senza vita abbracciata a sua nonna, anch'ella deceduta. L'ennesima tragedia provocata da questo conflitto.

" Il rapimento di bambini è un atto spregevole e del tutto ingiustificabile. Per ovvie ragioni, questa foto mi ha colpito. Possano Noya e tutti gli ostaggi presi da Hamas essere restituiti presto, sani e salvi, alle loro famiglie" , aveva scritto J.K.Rowling, riproponendo un appello inoltrato a lei da un account israeliano. Nel messaggio era allegata una foto della ragazzina, vestita con l'uniforme femminile della scuola di Hogwarts, con tanto di bacchetta magica e libro di Harry Potter.

Purtroppo le speranze di trovare Noya e sua nonna ancora vive sono andate infrante. Secondo le notizie diffuse oggi dalla stampa israeliana, la piccola è stata trovata morta fra le braccia della nonna, deceduta a sua volta. L'unica consolazione, in una storia così tragica, è che le due siano rimaste insieme fino all'ultimo istante. Citando alcune fonti vicine alla famiglia, la Cnn ha dichiarato che "i loro corpi verranno restituiti ai familiari per la sepoltura".

Noya Dan è stata descritta come una ragazzina molto sensibile e gentile. Affetta da una forma di autismo, era una grande fan del maghetto più famoso del mondo. Noya è purtroppo l'ennesima vita spezzata dal conflitto tuttora in atto in Medio Oriente. Una storia che si fa davvero fatica ad accettare. Sempre secondo quanto riferito dai quotidiani esteri, al momento altri tre membri della famiglia di Noya, tutti israeliani, risultano attualmente dispersi. Mancano infatti i due fratelli della ragazzina, Erez Kalderon (12 anni) e Sahar Kalderon (16 anni) e il papà Ofer Kalderon (50 anni).

This beautiful 12 year old girl with autism was kidnapped from her home by Hamas terrorists and was taken to Gaza.



Noya, is sensitive, kind, funny and a massive Harry Potter fan. @jk_rowling can you help us get her story out?



Share this and help us bring Noya home … pic.twitter.com/MW4jKnz7Uc