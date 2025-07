Collisione sfiorata: cos'ha rischiato il volo diretto a Malpensa

Non è stata una tragedia per questione davvero di fortuna: due aerei cinesi si sono ritrovati muso contro muso sui cieli della Repubblica di Tuva, in Russia, per uno scontro frontale che sembrava inevitabile ma che è stato soltanto sfiorato. L'evento nefasto ci avrebbe riguardato direttamente perché si tratta di voli in cui si imbarcano anche passeggeri italiani ed europei.

Cosa è successo

L'evento risale al 6 luglio scorso ma la notizia è stata in queste ore da Repubblica: uno dei due voli in questione è solito fare la tratta Shanghai - Milano Malpensa ed è un Air China che poi è effettivamente atterrato allo scalo milanese: l'incontro ravvicinato si è materializzato con un volo della compagnia cinese SF Airlines che era partito dall'aeroporto di Budapest e diretto a Ezhou (Cina). Gli esperti spiegano che i due aerei si sono trovati soltanto a un centinaio di metri l'uno dall'altro, addirittura si pensa che la distanza possa essere stata ancora minore e stimata in circa una novantina di metri. Incredibile pensare a qualcosa del genere, le norme internazionali di sicurezza vogliono che due voli si trovino ad almeno il triplo della distanza minima.

La tragedia sfiorata in volo

Come viene riportato dal South China Morning Post, la quasi collissione si è verificata quando il volor Air China CA967 diretto a Milano Malpensa è salito di quota portandosi dai 34.100 piedi fino a 36mila piedi tra le ore 21.39 e le 21.52 del 6 luglio ora locale, ossia dell'area sopra il territorio russo sopra menzionato. I siti che monitorano i voli aerei civili, come Flightradar, mostrano proprio i due aerei uno di fronte all'altro a un passo dalla tragedia. Nel dettaglio, l'altro aereo cinese era un Boeing 767 cargo della SF Airlines, il volo CSS128.

Nel momento in cui si è verificata l'imprevista manovra di salita in quota si sono attivati gli allarmi di bordo chiamati Tcas (Traffic Collision Avoidance System) su entrambi i voli: questi

avvisi si attivano automaticamente quando due voli, come in questo caso, si trovano di molto al di sotto della distanza di sicurezza in quota. È stato probabilmente questo allarme a evitare una tragedia con centinaia di morti.