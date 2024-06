Travestito da anziano col bastone rapina gioielleria a Montecarlo: il colpo da 3 milioni

Si è travestito da anziano con tanto di bastone per risultare inoffensivo, salvo poi rivelare la sua vera natura e il motivo per cui era entrato in una gioielleria di Montecarlo dopo aver raggiunto la cassa: a questo punto, estratta la pistola che teneva nascosta, l'ha mostrata alla dipendente per convincerla a non reagire e ha iniziato a fare incetta di numerosi orologi di lusso. Stando a quanto riferito dalle autorità, il rapinatore protagonista della vicenda ha messo le mani su un bottino del valore di circa 3 milioni di euro, prima di allontanarsi a bordo di uno scooter, dove lo attendeva un complice, e far perdere le proprie tracce.

Un colpo, a quanto pare, studiato fin nei minimi dettagli, le cui fasi sono state registrate dalle videocamere di sorveglianza installate nel negozio della Monaco Watch Company e ora al varo degli inquirenti, alla ricerca di elementi che possano aiutare in qualche modo nelle indagini. "Non sono certo dei dilettanti" , spiega un agente di polizia a Le Figaro, "ci vuole molta preparazione per commettere una rapina in pieno giorno a Monaco, data la presenza della polizia sul posto e il livello generale di sicurezza"

Nei circa 7 minuti e mezzo di video è possibile cogliere alcuni aspetti significativi dell'incursione. Il malvivente, che indossa la maschera in lattice del volto di un anziano e porta un berretto sulla testa, entra nella gioielleria con nonchalance. Per rendere ancora più credibile il travestimento, finge di zoppicare e di aver bisogno di appoggiarsi a un bastone per deambulare.

Dopo aver chiuso la porta alle sue spalle, si dirige verso la cassiera, a cui mostra l'arma da fuoco. La ragazza, terrorizzata, è costretta a eseguire gli ordini impartiti dal rapinatore e apre le vetrine del negozio, poi lo aiuta a riempire una grossa busta che l'uomo aveva con sé. Il rapinatore sa chiaramente cosa prendere e dà istruzioni alla dipendente: mentre quest'ultima continua sotto minaccia a collaborare, l'uomo spruzza una sostanza sul bancone e sulle superfici da lui toccate presumibilmente per cancellare eventuali tracce compromettenti e poi si siede su una poltroncina.

Una volta riempita la busta può dirsi soddisfatto, ed esce dalla gioielleria per fuggire a bordo dello scooter su cui lo attendeva un complice. La donna è rimasta incolume, ma, a causa del forte choc, è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per il momento si sa solo che il motorino si è allontanato verso Beausoleil, in Costa Azzurra ma le ricerche dei responsabili continuano senza progressi.