Abbonati
In evidenza
Cronaca internazionale

Trump: "Catturato il presunto killer di Kirk. Consegnato dal padre"

Il presidente annuncia in un'intervista a Fox la cattura dell'uomo che avrebbe sparato a Charlie Kirk

Trump: "Catturato il presunto killer di Kirk. Consegnato dal padre"
00:00 00:00

- articolo in aggiornamento -

È il presidente Trump a dare la notizia: "Il presunto killer di Charlie Kirk è sotto custodia delle autorità". L'ha annunciato in un'intervista a Fox.

"Con un alto grado di certezza, abbiamo la persona sospettata" dell'assassinio, ha aggiunto. Il presidente ha aggiunto che "spera sia condannato a morte" per ciò che ha fatto. Il presunto killer è stato segnalato alla polizia dal padre.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica