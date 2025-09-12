Trump: "Catturato il presunto killer di Kirk. Consegnato dal padre"

- articolo in aggiornamento -

È il presidente Trump a dare la notizia: "Il presunto killer di Charlie Kirk è sotto custodia delle autorità". L'ha annunciato in un'intervista a Fox.

"Con un alto grado di certezza, abbiamo la persona sospettata" dell'assassinio, ha aggiunto. Il presidente ha aggiunto che "spera sia condannato a morte" per ciò che ha fatto. Il presunto killer è stato segnalato alla polizia dal padre.