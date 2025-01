Anche Meloni da Trump. Sarà a Washington per l’insediamento

Meloni e Trump alla cena di Mar-a-Lago

Giorgia Meloni il 20 gennaio sarà a Washington per la cerimonia di insediamento del Presidente eletto, Donald Trump. Questa è l'indiscrezione emersa nelle ultime ore. La presenza del presidente del Consiglio italiano era in dubbio fino all'ultimo ma pare che tutte le riserve siano state sciolte. Per Donald Trump, la cerimonia di giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti non si svolgerà più sulla scalinata occidentale del Campidoglio, davanti alla folla raccolta sul Mall, ma all'interno, nella Rotonda. Una decisione necessaria a fronte delle previsioni meteo che non sembrano particolarmente clementi.

È prevista un'ondata di freddo polare, con vento gelido, " c'è una folata artica che sta spazzando il Paese. Non voglio vedere persone ferite in alcun modo ", ha detto il presidente Trump su Truth. L'ultima volta che il giuramento di un presidente venne spostato nella Rotonda del Campidoglio fu nel 1985, per l'inaugurazione del secondo mandato di Ronald Reagan. Il presidente uscente Joe Biden, i membri del Congresso e alcuni altri dignitari e ospiti stranieri illustri potranno assistere alla cerimonia dall'interno della Rotonda del Campidoglio. Ma, a causa dello spazio ristretto, in molti potrebbero essere costretti ad assistere alla cerimonia del giuramento da una sala adiacente, attraverso uno schermo tv.

Anche la parata inaugurale dovrebbe essere ospitata all'interno dell'arena, cha ha una capienza di 20mila posti. Altri eventi inaugurali, come il raduno di domenica e la sua partecipazione a tre balli inaugurali ufficiali lunedì sera, si dovrebbero svolgere come da programma. Il Secret Service, che guida la pianificazione della sicurezza per l'inaugurazione, sta lavorando con gli organizzatori per "adattare" i piani dell'Inauguration Day.

Per il momento danon sono arrivate conferme sulla presenza di Meloni a Washington. Dopo la visita lampo a Mar-a-Lago nei primi giorni di gennaio l'idea era che il premier italiano non tornasse negli Usa, invece pare che proprio in queste ultime ore Meloni abbia sciolto le riserve.