"Lo arresterei". La minaccia di Trump: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Durissimo attacco del presidente Donald Trump alle autorità dello Stato della California, sconvolto dalle proteste che hanno infiammato Los Angeles. Parlando con i giornalisti a South Lawn, il leader Usa ha dichiarato che "se fossi stato Tom Homan", lo "zar dei confini" incaricato di coordinare il piano delle espulsioni degli immigrati irregolari, "avrei arrestato il governatore della California Gavin Newsom" per la sua opposizione all'invio in città della Guardia Nazionale

Una scelta, questa, difesa dal presidente. "Se non l'avessimo fatto, Los Angeles sarebbe stata completamente annientata", ha scritto su Truth Social. "L'incompetente governatore 'Gavin Newscum' e la 'sindaca' Karen Bass dovrebbero dire 'grazie presidente Trump, sei così meraviglioso, senza di te non saremmo nulla, signore'. Invece, scelgono di mentire al popolo della California e dell'America dicendo che non c'era bisogno di noi in queste 'proteste pacifiche'". Trump ha sottolineato che "basta guardare le foto e i video della violenza e della distruzione" per capire "tutto quello che c'è da sapere", e ha rinnovato il suo impegno a fare sempre "il necessario per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, così da poter, insieme, rendere l'America di nuovo grande".

L'inquilino della Casa Bianca ha lanciato i suoi strali verbali anche contro coloro che hanno partecipato alle proteste, definendoli "agitatori professionisti e insurrezionalisti che dovrebbero essere in prigione, brutte persone", ma non ha risposto a una domanda sul potenziale utilizzo dell'Insurrection Act per mettere fine alle violenze. In precedenza, nella mattinata italiana, il presidente ha ordinato l'arresto di chiunque avesse indosso una mascherina.

La città di Los Angeles sta vivendo un vero e proprio assedio, con autostrade bloccate, auto in fiamme e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

"I nostri agenti sono davvero sotto attacco", ha denunciato il capo della polizia locale, che ha definito "" l'escalation. "La situazione è peggiorata dall'inizio delle proteste, sempre più gravi e violente".