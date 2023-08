Trump in tribunale a Washington. Il tycoon contro Biden: "Un corrotto"

Riflettori nuovamente puntati su Donald Trump. Arrivato alla terza incriminazione in quattro mesi, l'ex presidente degli Stati Uniti si presenterà a Washington nell'aula della giudice Moxila Upadhyaya che l'ha convocato per notificargli il tutto, per il caso che è stato invece affidato alla giudice distrettuale Tanya Chutkan. Questa volta la situazione è diversa da quella delle altre incriminazioni, e potenzialmente molto più grave. Anche se le accuse di aver usato fondi elettorali per pagare il silenzio di una pornostar e di aver illecitamente portato via e nascosto dalla Casa Bianca documenti segreti sono importanti, quelle che verranno formalizzate oggi imputano ad un ex presidente Usa di aver tentato di sovvertire il sistema democratico. Arrivano, inoltre, mentre Trump è candidato a tornare alla Casa Bianca nel 2024.

Il giorno di Trump

Nessun arresto per The Donald. Il tycoon è atteso a Washington intorno alle 4 del pomeriggio ora locale, le 22 in Italia. Dovrebbe arrivare in aereo dalla sua residenza in New Jersey, a Bedminister, in un clima molto particolare. All'ex presidente verranno prese elettronicamente le impronte digitali e verrà identificato, con data di nascita, indirizzo e numero di Social security. Altro materiale che finirà in pasto ai media, pronti ad immortalare ogni singolo istante della giornata americana.

Ma come sta vivendo questi momenti il diretto interessato? Secondo quanto riferito da Abcnews, Trump avrebbe giocato a golf prima di lasciare il resort di Bedminster, la sua residenza estiva. Fonti anonime hanno spiegato che in mattinata l'ex presidente ha anche avuto riunioni con il suo staff per la campagna elettorale del 2024. Le tv americane hanno mostrato il corteo delle auto di The Donald che ha lasciato il golf club in New Jersey diretto al Newark Liberty International Airport dove Trump si imbarcherà sul suo aereo privato per recarsi a Washington.

Le accuse contro The Donald

I quattro reati contestati dai procuratori federali a Trump vanno dalla cospirazione per frodare gli Stati Uniti alla violazione dei diritti civili. Le pagine dell'atto di incriminazione sono 45. Il primo capo d'accusa, dal titolo "Conspiracy to defraud the United States", è riferito al tentativo del tycoon di aver cercato, in concorso con sei persone, tra consiglieri e avvocati, di "sovvertire i legittimi risultati delle elezioni del 2020" attraverso l'uso di "false dichiarazioni di frode elettorale".

Il "piano" sarebbe stato messo in campo intorno al 14 novembre 2020 e sarebbe durato fino al 20 gennaio 2021, cioè il giorno dell'insediamento ufficiale alla Casa Bianca di Joe Biden. Il secondo e il terzo capo d'imputazione sono legati ai tentativi di ostacolare la certificazione del voto, che era in programma il 6 gennaio 2021 al Congresso. Il quarto reato è riferito alla violazione dei diritti civili e riguarda il tentativo di Trump i ribaltare l'esito del voto in sette Stati in cui, nel 2020, la distanza tra lui e lo sfidante, Biden, era risultata minima. Sono Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, New Mexico, Pennsylvania e Wisconsin. In tutti e sette il tycoon aveva perso la sfida.

L'attacco a Biden

Nel frattempo, in attesa di essere incriminato, Trump ha attaccato Joe Biden. " Non è colpa mia se il mio avversario politico nel partito democratico, il corrotto Joe Biden, ha detto al suo procuratore generale di accusare il principale (di gran lunga!) candidato repubblicano ed ex presidente degli Stati Uniti, io, con tutti i crimini possibili così da costringerlo a spendere tutti i soldi per la difesa ", ha scritto in un post sul suo social media Truth.