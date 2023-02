"Falsa testimonianza". Trump nei guai per l'indagine sulla Georgia

Un gran giurì nella contea di Fulton, nello Stato Usa della Georgia, ha ordinato la difusione di alcuni stralci del rapporto che descrive i risultati dell'indagine sulla presunta interferenza dell'ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati nelle elezioni come parte di un più ampio tentativo di ribaltare i risultati delle presidenziali del 2020.

Il rapporto indica che il gran giurì ritiene che uno o più testimoni possano aver commesso falsa testimonianza nelle loro deposizioni e raccomanda ai pubblici ministeri di perseguire le accuse contro di loro, se il procuratore distrettuale dovesse ritenere le prove convincenti, riporta Fox News. Il gran giurì ha inoltre stabilito " che non si è verificata alcuna frode diffusa nelle elezioni presidenziali della Georgia 2020 che avrebbe potuto portare al ribaltamento di tali elezioni ", respingendo le argomentazioni avanzate da Trump e dai suoi sostenitori.

L'introduzione e la conclusione del rapporto, così come le preoccupazioni della giuria sui testimoni che possono aver mentito sotto giuramento, sono state rese pubbliche.

Cosa dice il rapporto del gran giurì

Il gran giurì, riferisce la Cnn, ha iniziato a raccogliere le prove l'1 giugno 2022, essendo stato nominato un mese prima, e ha raccolto le testimonianze di 75 testimoni, fra cui l'ex avvocato di Donald Trump, Rudy Giuliani, il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham, e il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp. Il gran giurì ha anche esaminato le prove fisiche e digitali, nonché le testimonianze degli investigatori e il contributo del team di assistenti procuratori distrettuali: buona parte del rapporto, tuttavia, rimane secretato.

Come spiega l'Ansa, le parti del rapporto rese pubbliche - solo sei pagine - non rivelano le conclusioni del gran giurì su Donald Trump e i suoi alleati. I gran giurì speciali non possono emettere atti d'accusa, ma possono raccomandare se debbano essere intentate accuse penali. La giuria del caso Trump ha ascoltato per mesi le testimonianze di decine di alleati dell'ex presidente, oltre a funzionari statali e altri testimoni. La procuratrice distrettuale locale Fani Willis deve ancora decidere se contestare accuse. Quasi 20 persone, note per essere state indicate come obiettivi dell'inchiesta, potrebbero essere rinviate a giudizio, tra cui il già menzionato Rudy Giuliani, e David Shafer, il capo del Partito repubblicano della Georgia.

La telefonata al centro dell'indagine

Al centro dell'indagine c'è la controversa telefonata dell'ex presidente Trump del 2 gennaio 2021, durante la quale intimò a Brad Raffensperger, segretario di stato della Georgia, di "trovare" 11.780 voti, il numero di cui aveva bisogno per superare il vantaggio di Joe Biden nello stato. Si indaga poi sul reclutamento di una lista di elettori presidenziali fasulli nelle settimane successive alle elezioni del 2020. Secondo quanto riferito, quegli elettori si incontrarono in segreto nella capitale della Georgia e firmarono documenti in cui affermavano di essere "elettori debitamente eletti e qualificati", anche se non lo erano.