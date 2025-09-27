Trump, Melania e quel dito puntato. È giallo sul video: cosa è successo

Brutto momento per Donald e Melania Trump? In un video divenuto virale sui social si vede la coppia presidenziale intenta a discutere. Questo, almeno, secondo alcune interpretazioni.

A quanto pare il filmato sarebbe stato girato lo scorso 23 settembre, quando Trump e Melania stavano lasciando New York dopo aver preso parte all'Assemblea generale della Nazioni Unite. I due si trovano a bordo dell'elicottero Marine One, ma dai vetri dei finestrini è possibile assistere alla lite in atto. Poco importa che dopo siano scesi tenendosi per mano e camminando insieme sul South Lawn della Casa Bianca. Le immagini della coppia presidenziale che discute, come qualsiasi altra coppia, hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Nel video, ad esempio, si vede Melania scuotere il capo, innervosita, e Trump puntarle il dito contro.

Ma quali sarebbero le ragioni della discordia? Il Daily Mail è corso a chiedere lumi ad esperti di lettura labiale, e pare che Trump abbia pronunciato le parole: "Tutta colpa delle Nazioni Unite" . I pensieri di molti sono quindi andati all'episodio della rottura delle scale mobili nell'edificio dell'Onu. Quindi, forse, non si tratterebbe di una lite fra coniugi. "Secondo la mia interpretazione, non credo che Trump se la stesse prendendo con la First Lady, ma con le manovre delle Nazioni Unite" , ha dichiarato Jeremy Freeman, lettore labiale forense. " Melania dice che Trump 'ha semplicemente continuato' quando la scala mobile si è improvvisamente bloccata mentre erano su di essa. 'È stato incredibile. Come hanno potuto fare una cosa del genere?' ", sarebbe stata la risposta di Trump.

Il presidente degli Stati Uniti non si sarebbe dunque lasciato alle spalle quel piccolo incidente. Un po' per scherzo, un po' sul serio, si è addirittura arrivati a parlare di complotto. Pare che la Casa Bianca abbia comunque chiesto un'indagine per vederci chiaro.

"Se qualcuno all'Onu ha intenzionalmente fermato la scala mobile mentre il presidente e la First Lady stavano salendo, deve essere licenziato e indagato immediatamente

", ha fatto sapere Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, in un post pubblicato su X.