Trump e Melania si separano? La stampa Usa: "Rinegoziato accordo matrimoniale"

Donald Trump perde pezzi. In questo caso la moglie Melania, che secondo quanto appreso da fonti consultate direttamente dal New York Post avrebbe rinegoziato per la terza volta l'accordo prematrimoniale con l'ex presidente degli Stati Uniti a un anno dalle elezioni che potrebbero catapultare il tycoon di nuovo alla Casa Bianca.

Il quotidiano della Grande Mela scrive che l'intesa tra i due non è dovuta tanto a un quasi certo allontanamento dell'ex First lady originaria della Slovenia quanto più alla garanzia che Barron, il figlio 17enne nato nel terzo matrimonio del magnate newyorkese, possa contare su un fondo personale. Ma non solo: Melania avrebbe chiesto al marito una quantità imprecisa di denaro e altri beni immobiliari. " Lo ha fatto dietro le quinte con il suo team, solo che stavolta è un 'post nup', non un pre nup ", riferiscono le persone ascoltate dal tabloid.

L'accordo è subordinato alla rielezione del leader repubblicano alla presidenza, scenario che diventa ogni giorno sempre più realistico a giudicare dai sondaggi che lo danno in vantaggio nelle primarie del suo partito. Un'altra ragione che avrebbe convinto la coppia a rivedere i termini della loro convivenza è l'attuale situazione giudiziaria del tycoon, imputato in ben quattro inchieste penali a suo carico negli Stati di New York, Georgia, Florida e a Washington Dc.

Alcuni giorni fa invece un giudice di New York ha condannato Trump e il primogenito Donald Jr per frode fiscale commessa dalla Trump Organization, la società di famiglia accusata di aver gonfiato il valore degli asset aziendali. Questa causa civile in particolare potrebbe svuotare le casse del 45esimo presidente Usa, con le spese processuali che potrebbero arrivare fino a 250 milioni di dollari e a cui va aggiunto il risarcimento di 5 milioni da corrispondere alla scrittrice E. Jean Carroll.

" Trump rimane molto ricco, ma con l'aumento delle spese legali e delle sentenze l'accordo prematrimoniale rinegoziato garantirebbe un futuro più solido a Melania e al figlio in caso di separazione della coppia ", continua il New York Post. " Non è che lei abbia minacciato di lasciarlo. È sicuramente l'idea di fondo ", conclude una delle fonti sentite dal giornale americano.

Donald Trump, 77 anni compiuti il 14 giugno scorso, è sposato con Melania Knauss dal 2005. Durante la loro storia d'amore, iniziata a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, è nato Barron. Dopo aver annunciato il fidanzamento nel 2004, i due sono convolati a nozze l'anno successivo a Palm Beach, diventata nel frattempo la residenza ufficiale di Trump.