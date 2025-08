Trump e la polemica sullo spot di Sydney Sweeney: "È repubblicana? La adoro". E spunta un fotomontaggio di Donald in jeans

Prosegue il dibattito sulla pubblicità di American Eagle con protagonista l’attrice Sydney Sweeney. Come ormai noto, lo spot è finito al centro della bufera per lo slogan "Sydney Sweeney has great jeans", gioco di parole tra "jeans" e "genes", geni, secondo i detrattori un richiamo a ideologie suprematiste bianche. Una polemica strumentale, legata ai presunti riferimenti alla razza e agli standard di bellezza occidentali, con il volto di “Euphoria” simbolo della donna bianca, bionda e dagli occhi azzurri. Ora sull’argomento è intervenuto anche Donald Trump e non solo con una dichiarazione.

Il presidente americano è stato interpellato sul tema da una giornalista, che ha anche segnalato che la Sweeney è un’elettrice registrata in Florida per i repubblicani. Trump non ha utilizzato troppi giri di parole: “È una repubblicana registrata? Oh, allora adesso adoro la pubblicità!”. Il tycoon ha poi aggiunto: “Sareste sorpresi se sapeste quante persone sono repubblicane”.

Un endorsement all’attrice ma anche alla campagna pubblicitaria di American Eagle, che in qualche modo lo vede anche protagonista. Sì, perché il figlio Donald Trump jr ha postato sul suo profilo Instagram una foto generata dall’intelligenza artificiale in cui il padre, in posa da modello, indossa un completo jeans camicia-pantaloni. “Donald is so hot right now!!!” (“Donald in questo momento è davvero figo!!!”) la didascalia del post.

Le polemiche woke fortunatamente si stanno spegnendo e nelle scorse ore anche il marchio ha tenuto a smentire le teorie circolate in rete. “American Eagle è ed è sempre stata riferita ai jeans. Continueremo a celebrare il modo in cui tutti indossano i loro jeans American Eagle con sicurezza, a modo loro. Dei jeans fantastici stanno bene a tutti” quanto si legge nella nota diffusa dalla società.

Ricordiamo che anche il vicepresidenteaveva detto la sua: “Non avete imparato niente dalle elezioni del novembre 2024? A quanto pare, avete capito che dovete aggredire quelli che pensano che Sweeney sia stupenda, dando loro dei nazisti. Ragazzi, è proprio una grande strategia!”.