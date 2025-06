"Sono molto deluso da lui". Trump scarica Musk

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella Casa Bianca si consuma la rottura totale tra Donald Trump ed Elon Musk a pochi giorni di distanza dalla conferenza stampa congiunta dentro lo Studio Ovale dove si annunciava l'addio ufficiale (ma affettuoso) del secondo dall'amministrazione americana nel proprio ruolo di Doge. Il presidente degli Stati Uniti si è detto infatti "sorpreso" e "molto deluso" dalla decisione del fondatore di Tesla di lasciare il dipartimento per l'efficienza governativa in polemica con la sua legge di bilancio. " Stava facendo un buon lavoro, sono sicuro che questo posto gli manchi ", ha dichiarato Trump dalla propria sede istituzinale mentre stava incontrando il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ribadendo di avere avuto " un rapporto grandioso " con Musk.

Questo perché i due avevano " un grande rapporto: non credo che lo avremo più ", ha proseguito il capo degli Usa mentre parlava davanti ai cronisti presenti nell'ormai iconico Studio Ovale. " Mi è sempre piaciuto Elon. Avete visto le parole che ha speso per me - ha aggiunto -. Non ha detto nulla di brutto su di me. Non mi ha ancora criticato personalmente, ma probabilmente sarà la prossima cosa che farà - sottolinea -. Preferirei che criticasse me invece di criticare la legge di bilancio, perchè la legge è incredibile. È il maggior taglio delle tasse nella storia del nostro Paese, fa tantissimo per le imprese ".

Le azioni di Tesla avevano perso terreno dopo le critiche espresse dallo stesso Musk al bilancio presentato da Trump. Il patron di X aveva infatti definito tale legge come un " disgustoso abominio ", aggiungendo un nuovo pesante affondo contro il disegno di legge usando proprio le parole del presidente americano in un suo vecchio post (del 2012), in cui contraddiceva quanto sta dichiarando a favore della "One Big Beautiful Bill": " Nessun membro del Congresso dovrebbe essere rieleggibile se il bilancio del nostro Paese non è in pareggio: i deficit non sono ammessi! ", scrisse Trump. " Non potrei essere più d'accordo ", ha commentato ironicamente Musk.

In ogni caso quest'ultimo - stando alle parole odierne di Trump - conosceva i meccanismi interni di questa legge " meglio di quasi chiunque altro qui seduto. Ne sapeva tutto. Non aveva alcun problema. All'improvviso ha avuto un problema, e se n'è andato solo quando ha scoperto che avremmo dovuto tagliare l'obbligo di veicoli elettrici, perchè si tratta di miliardi e miliardi di dollari. E posso capirlo... ".

Se avete visto le dichiarazioni che ha fatto su di me, che sono sicuro possiate reperire molto facilmente, sono ancora fresche di registrazione, ha detto cose bellissime su di me, e non ha mai detto male di me personalmente

Ma sono sicuro che lo farà molto presto. Ho aiutato tanto Elon e sono molto deluso da lui

Con un'ultima punta di veleno il presidente Usa dà il suo personale benservisto a Musk: "- conclude -.".