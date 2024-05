Tumore causato da un'infezione, l'indiscrezione sulla salute di Kate Middleton

Ci sarebbe una grave infezione alla base del tumore sviluppato da Kate Middleton: stando a quanto riferito dai media britannici, infatti, la principessa di Galles sarebbe stata vittima del papilloma virus umano (Hpv – "human papilloma virus").

Il tema della salute della consorte del futuro re d'Inghilterra William è tornato alla ribalta nelle scorse ore, presumibilmente per il fatto che, dopo il contestato video in cui la stessa Kate Middleton annunciava ai sudditi l'inizio della sua lotta contro il cancro, non è più stata diffusa alcuna notizia ufficiale circa le sue condizioni o sulla risposta al ciclo di cure a cui si è sottoposta negli ultimi due mesi.

In realtà la principessa di Galles non ha mai specificato contro quale tipo di cancro stia combattendo, ma l'ultima voce battuta dalle principali agenzie di stampa britanniche, quella dell'infezione da papilloma virus, ha riportato in auge il tema dell'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, fondamentali per contrastare il tumore della cervice che da essa deriverebbe.

Si tratta di una malattia che evolve a causa della proliferazione di cellule tumorali nella cervice. Stando a quanto riportato dall'organizzazione no-profit Mayo Clinic, a causare la maggior parte di questo tipo di cancro sono diversi ceppi del papilloma virus umano. L'Hpv è un'infezione che in genere si trasmette tramite rapporti sessuali, e in alcuni casi può sopravvivere per anni all'interno dell'organismo di una percentuale ridotta di pazienti, favorendo per l'appunto la nascita e la diffusione di cellule tumorali nella cervice.

Esistono una serie di esami strumentali e di controlli medici in grado di consentire una diagnosi precoce che può salvare la vita a chi sviluppa questa forma di cancro, dal pap test fino ad arrivare alla citologia cervicovaginale. C'è anche un vaccino su cui l'Oms ha insistito parecchio negli ultimi anni, consigliandolo a ragazze e ragazzi di età pari o superiore agli 11 anni: secondo l'organizzazione mondiale della sanità si tratterebbe di un metodo in grado di contrastare le infezioni da Hpv e quindi di ridurre il rischio di contrarre il cancro della cervice.

Per combattere il male in genere si procede con un intervento chirurgico, quindi con dei cicli di chemioterapia e radioterapia: il primo prevede l'asportazione della massa tumorale, gli ultimi due passaggi sono utilizzati per "bombardare" le eventuali cellule tumorali rimanenti e contrastare il rischio di recidive.

L'intervento "addominale" e la chemio di cui si è parlato per quanto concerne Kate Middleton sarebbero affini a questo genere di diagnosi, anche se per ora si ignorano le sue reali condizioni di salute.