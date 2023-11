Il tunnel fortificato e la sala di comando di Hamas: la scoperta sotto l'ospedale di Gaza

Un tunnel fortificato lungo 55 metri utilizzato dai combattenti di Hamas. Sotto l'ospedale al-Shifa, il più grande di Gaza, l'esercito israeliano ha affermato di aver trovato un'infrastruttura strategica dove si ritiene che il gruppo filo palestinese abbia il proprio principale centro di comando. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso il filmato della scoperta sui social media, parlando di " un'ulteriore prova " del fatto che l'organizzazione radicale utilizzerebbe i pazienti della struttura come " scudi umani ".

Il tunnel di Hamas

" Sulla base delle informazioni di intelligence delle forze di difesa israeliane e dello Shin Bet (l'agenzia di sicurezza interna ndr), i soldati hanno scoperto un tunnel terroristico lungo 55 metri e profondo 10 metri sotto il complesso ospedaliero di Shifa ", si legge in un comunicato dell'esercito di Tel Aviv. Il video pubblicato, girato lo scorso 17 novembre, inizia con le immagini di quello che viene descritto come un " pozzo del tunnel operativo ", all'apparenza un buco circolare nel terreno, contenente una scala di tre metri e una scala a chiocciola di sette.

L'ingresso del tunnel, hanno spiegato i soldati israeliani, conterrebbe vari meccanismi di difesa, come una porta a prova di esplosione e un foro per sparare, nel tentativo di impedire ai nemici di entrare. " Per settimane abbiamo raccontato al mondo l'uso cinico da parte di Hamas dei residenti di Gaza e dei pazienti dell'ospedale Shifa come scudi umani. Ecco altre prove ", hanno spiegato le Idf.

" Abbiamo trovato una sala di comando e controllo al piano -2 (di al Shifa ndr), ma ancora una volta dobbiamo mostrare - e lo faremo ancora, è solo questione di tempo - il collegamento tra la rete di tunnel e l'ospedale ", ha detto Mark Regev, consigliere senior del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Bbc. Regev ha aggiunto che c'erano timori che ad attendere le truppe israeliane nei tunnel ci fossero trappole esplosive e che l'esercito avrà prove conclusive nei prossimi giorni.

Una base operativa sotto l'ospedale?

Le Idf hanno dichiarato che Hamas avrebbe un centro di comando sotto l'ospedale al-Shifa, un'affermazione negata sia dal gruppo che dal personale della struttura. Nei giorni scorsi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato che l’ospedale in questione – un tempo il più avanzato e attrezzato Gaza – aveva sostanzialmente smesso di funzionare come struttura medica.

Un team di esperti delle Nazioni Unite e dell'OMS aveva infatti condotto una operazione ad alto rischio per entrare nell'ospedale. A causa dei limiti di tempo legati alla scarsa sicurezza, la formazione di osservatori ha potuto trascorrere solo un'ora all'interno dell'edificio, descritto come una zona della morte e definendo la situazione " insopportabile e ingiustificabile ". " La squadra ha visto una fossa comune all'ingresso dell'ospedale e le è stato detto che più di 80 persone erano sepolte lì ", ha spiegato un portavoce dell'Oms.

"L'OMS e i suoi partner stanno elaborando con urgenza piani per l'immediata evacuazione dei pazienti rimanenti, del personale e delle loro famiglie ", ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato, aggiungendo che sabato erano rimasti nell'ospedale " 291 pazienti e 25 membri del personale medico ". Per le Idf, l'ospedale fungerebbe invece da anticamera, se non scudo, di una base operativa di Hamas.

L'esercito israeliano ha allegato foto aeree dell'ospedale " vicino ad infrastrutture terroristiche di Hamas, inclusi ordigni esplosivi nel reparto di fisioterapia, una stanza per gli interrogatori nel reparto di cardiologia, armi e materiale di intelligence in quello di Risonanza magnetica e un imbocco di tunnel che era posto vicino il Padiglione del Qatar dell'ospedale ". "Le evidenze - hanno sottolineato ancora le autorità militari di Tel Aviv - provano che numerosi edifici nel complesso ospedaliero erano usate da Hamas come copertura per attività per infrastrutture e attività terroristiche. Questa è ulteriore prova della cinica maniera con cui Hamas usa i residenti di Gaza come scudi umani per le loro terroristiche attività omicide ".