Turbolenza e atterraggio di emergenza: passeggero finisce nella cappelliera

Ancora un incidente aereo, per fortuna non grave, a causa di una turbolenza. Questa volta a essere stato colpito è un volo Air Europe partito da Madrid e diretto a Montevideo. Il volo Ux 045, proprio a causa della turbolenza, è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Brasile per permettere il soccorso dei trenta passeggeri rimasti feriti sul totale dei 350 che si trovavano a bordo dell'aereo. La maggior parte dei feriti è stata causata dall'assenza di cinture di sicurezza al momento della turbolenza. Ma, stavolta, un vuoto d'aria particolarmente importante ha spinto uno dei passeggeri all'interno della cappelliere, da dove è uscito solo al termine del momento di difficoltà dell'aereo.

Alcune immagini riprese dai passeggeri all'interno del velivolo mostrano i danni causati all'aereo dalla turbolenza, che sono soprattutto derivanti dai passeggeri che vi hanno sbattuto contro. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi durante l'incidente ma tutti sono stati sbarcati dall'aeromobile e affidati alle cure del personale di terra dell'aeroporto di Natal. Solo sette hanno riportato ferite di entità maggiore, ma nulla che mettesse in pericolo la loro vita. Per la maggior parte di tratta di escoriazioni e di contusioni. Mancavano ormai poche ore all'arrivo, il più della rotta era stata completata ma il comandante ha preferito, come da protocollo, atterrare nel primo aeroporto utile per effettuare tutte le verifiche di sicurezza e permettere il soccorso dei passeggeri contusi.

Le compagnie aeree raccomandano di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate, anche quando il segnale è spento. Tanto più che quando il comandante segnala l'ingresso in una turbolenza, la cintura diventa obbligatoria. Le turbolenze di per se stesse non sono pericolose per il volo, perché gli aerei vengono appositamente strutturati per resistere meccanicamente a queste sollecitazioni. Si vengono a formare quando il flusso d'aria non scivola più in maniera ordinata sull'aereo ma lo fa in maniera caotica, movimentata, causando i sobbalzi.

Il cosiddetto "vuoto d'aria" associato a una turbolenza è, in realtà, una corrente discensionale che il volo incontra durante la sua rotta, associata ai movimenti caotici dell'aria, che lo spinge verso il basso per alcuni secondi.

Possono essere correnti più o meno forti ma non sono sinonimo di un'aereo che precipita. Tuttavia, se non si è adeguatamente assicurati ai sedili, come accaduto ai passeggeri del volo Ux 045, il rischio è quello di essere sbalzati e di colpire parti della cabina, riportando conseguenze più o meno gravi.