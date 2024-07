Terrore a bordo dell'aereo diretto in Uruguay. Fortissima turbolenza, 30 feriti

Momenti di puro terrore a bordo di un volo di Air Europa, colpito da una fortissima turbolenza che ha causato danni al velivolo e anche diversi feriti. L'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, lunedì 1 luglio, e si è concluso con un atterraggio d'emergenza in Brasile.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il vettore UX045 di Air Europa, compagnia aerea spagnola, era partito da Madrid alla volta di Montevideo, capitale dell'Uruguay. Purtroppo durante il tragitto il Boeing 787-9 Dreamliner si è imbattuto in una turbolenza, che ha messo a soqquadro l'ambiente interno del vettore e ferito ben 30 dei 325 passeggeri presenti a bordo. Compresa la gravità della situazione, il pilota ha richiesto e ottenuto di effettuare un atterraggio d'emergenza.

Intorno alle 2.32 del pomeriggio, l'aereo ha fortunatamente toccato terra all'aeroporto internazionale Governador Aluízio Alves di Natal, in Brasile. Lì si sono immediatamente attivati i soccorsi, che hanno raggiunto il velivolo per prestare assistenza ai feriti. Tante le persone che hanno riportato delle lesioni, più o meno gravi, dopo essere state sbalzate in aria dalla turbolenza. Si sono registrate fratture alla colonna vertebrale e forti dolori al petto con sospette fratture al costato. A quanto pare 10 passeggeri sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Monsenhor Walfredo Gurgerl.

Dai video registrati dai passeggeri e poi pubblicati sui social è possibile vedere quali siano le condizioni dell'aereo dopo la turbolenza. Si distinguono, infatti, pannelli del soffitto strappati, una maschera di ossigeno penzolante e sedili pesantemente danneggiati. Per i passeggeri rimasti illesi, la compagnia aerea ha disposto un nuovo volo che li porterà a Montevideo.

Un passeggero venezuelano ha raccontato a El Observador che poco prima della turbolenza, il capitano aveva avvisato sia i passeggeri che l'equipaggio, raccomandando di allacciare le cinture di sicurezza. " Poco dopo c'è stata una turbolenza molto, ma molto, leggera. Poi, da un momento all'altro, l'aereo ha cominciato a cadere e noi ci siamo sollevati tutti ", ha dichiarato. "Quelli che non avevano la cintura di sicurezza volavano e alcuni sono rimasti agganciati al soffitto. È durato circa 3 secondi" , ha aggiunto.

" La sensazione è stata terrore, la ", ha raccontato un altro passeggero. " Senti che tutto sta finendo in quel momento, e che sei morto".

30 people injured aboard Air Europa 787 during turbulence en route to Montevideo, Uruguay.

The aircraft made an emergency landing at Natal Governador Aluízio Alves Airport in Brazil due to the incident. 12 people were treated at the scene and six were transported to hospitals. pic.twitter.com/uiBJhXXJBs