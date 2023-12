Tragedia in Kenya, turista italiana muore in vacanza

Una turista italiana di 79 anni, Antonietta Bigliotto, è morta in un incidente stradale in Kenya. La vittima, nata e residente a Milano, era appena arrivata a Mombasa assieme al marito e si stava recando a Malindi in vacanza. L'auto su cui viaggiava, guidata da un cittadino keniano, avrebbe tamponato un camion lungo la strada tra le località di Kilifi e Malindi. Il coniuge della donna ha riportato solo contusioni. La notizia è stata confermata dalla Farnesina che sta seguendo gli sviluppi della vicenda.