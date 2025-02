La vacanza, le cimici, il veleno. La strana sorte delle turiste morte in ostello

Ascolta ora 00:00 00:00

Due giovani turiste sono decedute a causa del presunto avvelenamento da pesticida dopo una disinfestazione contro le cimici da letto avvenuta all'interno della struttura ricettiva nello Sri Lanka in cui entrambe stavano soggiornando.

Ebony McIntosh, social media manager di 24 anni originaria di Derby (Regno Unito), e Nadine Raguse, tedesca di 26 anni, alloggiavano entrambe nell'ostello Miracle a Colombo City, capitale dello Sri Lanka, stando a quanto riferito all'agenzia britannica PA Media dalle forze dell'ordone locali.

Il portavoce della polizia dello Sri Lanka Buddhika Manatunga ha rivelato che le due turiste hanno riportato conseguenze dopo una disinfestazione effettuata per contrastare la diffusione di cimici nell'edificio. Ebony e Nadine, che non si conoscevano, sono state infatti ricoverate in ospedale coi medesimi sintomi, vale a dire nausea, vomito e gravi problemi respiratori.

La prima a sentirsi male, poco dopo aver preso possesso del suo alloggio nella giornata di sabato 8 febbraio, è stata la 24enne britannica: colta da un forte senso di nausea e da difficoltà a respirare, Ebony è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Colombo City, dove è deceduta poche ore dopo il ricovero. Lo stesso destino ha avuto anche la tedesca Nadine Raguse, che presentava gli stessi sintomi dell'altra vittima. Oltre alle due ragazze, sono finite in ospedale anche altre persone, che per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze dall'intossicazione.

L'ipotesi al momento più probabile è che a causare questi malori e la morte delle due giovani turiste siano stati gli effetti della disinfestazione contro le cimici da letto avvenuta verso la fine del mese di gennaio: in alcune camere da letto era stata utilizzata la fosfina, molto efficace contro i piccoli parassiti ma al contempo particolarmente tossica e dannosa per la salute umana.

Gli inquirenti ritengono che la riapertura e la possibilità di riassegnazione delle camere sia avvenuta troppo presto, non dando modo alle sostanze tossiche di disperdersi: questa condizione potrebbe essere alla base della tragedia. Per poter accertare questa ipotesi sarà necessario effettuare gli esami autoptici sulle due salme, ma ovviamento ciò avverrà solo dopo l'arrivo nel Paese dei parenti delle vittime. Manatunga ha rivelato che l'ostello rimarrà chiuso fino ad allora,

La famiglia della 24enne ha lanciato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per il viaggio in Sri Lanka.

"Siamo totalmente devastati nell'annunciare che la nostra bellissima bambina e sorella maggiore Ebony è morta inaspettatamente sabato 1 febbraio 2025, a migliaia di chilometri da casa"

"Le parole non possono esprimere minimamente quanto siamo distrutti, è stato come un incubo da quando lo abbiamo scoperto domenica mattina".

, si legge sull'inserzione.