"Sei un mussulmano", settantenne uccide a coltellate un bambino di 6 anni

" You Muslims must die ", al grido di " Voi mussulmani dovete morire" , il 71enne Joseph M. Czuba, ha ucciso un bambino di 6 anni e ferito gravemente la madre tentando prima di strangolarla. L'orrore, dovuto presumibilmente all'odio raziale, si è scatenato a Plainfield, 60 km a sud ovest di Chicago (Illinois) e si teme sia solo il primo di scatenato dal conflitto tra Hamas ed Israele.

Come sono andati i fatti

L'uomo senza alcun motivo apparente, se non appunto quello dell'odio raziale, si è presentato davanti alla porta di casa della sua inquilina, Hanaan Shahin una donna di nazionalità americana ma di origine palestinese e si è fatto aprire con una scusa. Si è poi avventato su di lei tentando di strangolarla per poi accoltellare il figlio di 6 anni Wadea Al-Fayoume che si trovava con lei. Il piccolo è stato pugnalato per ben 26 volte con un coltello a seghetto dalla lama lunga 18 centimetri, nonostante la madre abbia tentato di difenderlo con tutte le forze.

Ora la donna è ricoverata in gravi condizioni per essere stata pugnalata a sua volta con oltre 12 fendenti. Dalle prime analisi gli investigatori dell'ufficio dello sceriffo della contea di Will, hanno dichiarato che: " Entrambe le vittime di questo brutale attacco, erano state prese di mira dal sospettato a causa del loro essere musulmani e del conflitto in corso in Medio Oriente ".

Le accuse all'uomo

Tradotto in carcere, Joseph Czuba: " non ha rilasciato alcuna dichiarazione agli investigatori riguardo al suo coinvolgimento in questo atroce attacco ", nonostante questo gli investigatori hanno raccolto informazioni sufficienti attraverso le dichiarazioni di alcuni vicini e hanno accusato formalmente l'uomo per omicidio di primo grado, per il piccolo di 6 anni e per tentato omicidio per l'aggressione alla madre, il tutto aggravato da crimine d'odio. Il gesto è stato definito dagli investigatori come " Atto di violenza insensato e codardo ".

Le parole della donna

Una delle più grandi organizzazioni mussulmane per i diritti civili negli Stati Uniti, la Car International, riportando il contenuto di alcuni sms inviati dalla donna ricoverata in ospedale al marito, ha spiegato che: " Il proprietario della casa era arrabbiato per cià che vedeva al telegiornale, per questo si sarebbe recato nella casa della donna tentando prima di strangolarla e poi accoltellandola mentre tentava di difendere il figlio piccolo ".