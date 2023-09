Uccide il marito e inscena una rapina. Arrestata la scrittrice Justine Jotham

Justine Jotham, 37 anni, scrittrice di libri per bambini e docente di comunicazione all'università di Dunkerque (Francia), ha ucciso con decine di coltellate il marito Patrice Charlemagne, 51 anni, professore universitario di tedesco e olandese. La donna, nota anche per la sua attività di consigliere comunale nell'amministrazione locale, aveva inscenato una rapina raccontando alla polizia di essere scampata alla furia di due banditi, entrati in casa a tarda notte, che poi si erano accaniti sul coniuge. Messa alle strette dagli investigatori, durante l'interrogatorio la 37enne ha confessato il delitto: " Sono stata io ".

La messinscena della rapina

L'omicidio si è consumato nella notte tra domenica e lunedì alla periferia Dunkerque, paesino nel nord della Francia. Attorno alle ore 4 del mattino, Jotham ha chiamato la polizia denunciando un presunto furto d'appartamento. La 37enne, in fuga dalla villetta con la figlioletta di 20 mesi tra la braccia, ha spiegato agli agenti che due malviventi avevano fatto irruzione nella casa in cui viveva col marito il quale, però, non era riuscito a scappare.

La scena del crimine

La versione della 37enne ha retto soltanto qualche ora. Quando la polizia si è recata nella viletta, teatro del truce delitto, ha dubitato che potesse trattarsi di una rapina sfociata nel sangue. Patrice Charlemagne era riverso sul pavimento della camera al primo piano dell'abitazione con decine di coltellate al corpo. Sulla scena del crimine, accanto al cadavere, sono stati trovati due coltelli insaguinati, un paio di guanti, una torcia e un pc.

La confessione

Si da subito i sospetti degli inquirenti sono ricaduti su Jotham che, durante l'interrogatorio, ha ammesso di aver ammazzato il marito. Stando a quanto riporta il quotidiano LeParisien, ad incastrare la 37enne sarebbe stato " un taglio sulla mano sinistra che corrispondeva a quello di un guanto ritrovato sul posto ". Inoltre l'analisi degli smartphone in uso alla coppia avrebbe evidenziato " tensioni coniugali nonché incongruenze nel racconto dei fatti ", precisano fonti di polizia al giornale francese. Da lunedì mattina, Jotham si trova in regime di custodia cautelare in carcere con l'ipotesi di reato per omicidio premeditato. Le indagini sono affidate alla polizia giudiziaria.

Chi è Justine Jotham

Eletta come consigliera municipale nella lista dell'ex sindaco di Dunkerque - ora ministro dell'Edilizia - Justine Jotham è autrice di libri per l'infanzia e dirige un'associazione culturale che promuove la lettura per ragazzi. In passato ha lavorato anche come giornalista per una testata locale. Nel 2014 aveva conosciuto il marito Patrice Charlemagne, stimato docente e ricercatore dell'univestità del Littoral Côte d'Opale. A lui aveva dedicato un articolo a tutta pagina sul giornale per cui scriveva intitolato "L'uomo che coltivava la passione per le lingue".