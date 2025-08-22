Uccide un uomo in strada a Tripoli: “È Almasri”. È giallo sul video. Ma Conte e Schlein attaccano

È giallo su un video pubblicato da Ong e media libici, che riprenderebbe il generale Almasri mentre starebbe uccidendo un uomo. Non si conosce la fonte del video ed è difficile stabilirne l'autenticità. Il video sta girando attualmente sui profili social e su X ma ci sono anche dubbi sull'identità del soggetto al centro delle immagini, anche se chi ha pubblicato per primo il video, rendendo virale sui social, la Ong Rifugiati in Libia, scrive: " Sta circolando un nuovo video che mostra Osama Njeem, popolarmente noto come Almasri, mentre uccide un cittadino libico per le strade di Tripoli. Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta dell'episodio, ma è accaduto di recente. Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Cpi per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti? ".

A sinistra non hanno mancato l'occasione per attaccare il governo benché ci siano troppi elementi che impediscono la validazione del video e, soprattutto, il riconoscimento del soggetto, che ha le fattezze di Almasri ma che non è certo sia lui. " Almasri, l'uomo accusato dalla Corte penale internazionale di torture, stupri e crimini contro l'umanità, è stato ripreso a Tripoli mentre uccide un uomo a pugni in strada. Giorgia Meloni, guarda chi hai liberato! Ecco la tua idea di legalità: scarcerare e rimandare in patria con un volo di Stato assassini e stupratori ", ha dichiarato l'onorevole Angelo Bonelli, portavoce di Avs, rivolgendosi al presidente del Consiglio. " Oggi quell'uomo continua a mietere vittime e la responsabilità politica e morale è tutta del tuo governo, che ha tradito le vittime e lo Stato di diritto, macchiando di vergogna l'Italia davanti al mondo. Meloni non può continuare a nascondersi ed è giusto che i suoi ministri a partire da Nordio siano sotto processo venga subito in Parlamento per aver liberato un criminale che oggi uccide davanti alle telecamere. Se io fossi al posto della premier non dormirei la notte ".

Anche Elly Schlein si è espressa e l'ha fatto ponendo tutti i dubbi del caso e per elementi ipotetici: " Le immagini mostrate dai media libici sono terrificanti. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda. Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere ". Secondo Giuseppe Conte, presidente del M5s, le immagini " individuerebbero nel criminale Almasri l’uomo che picchia e uccide a mani nude un cittadino libico per le strade di Tripoli.

Sì proprio lui, lo stupratore e assassino ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, rispedito in Libia con tutti gli onori dal governo Meloni su un aereo di Stato con bandiera italiana".